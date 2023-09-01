МФЦ атаковали сотни тысяч «отказников» от сдачи биометрических данных

Причиной стало распространяемое по соцсетям и мессенджерам сообщение с предупреждением о том, что запись лица и голоса из баз государственных структур можно удалить лишь до 31 августа.

МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих отказаться от биометрии, сообщает Коммерсантъ. Россияне массово писали отказы на услугу сбора и хранения биометрических данных, в которые входят фото лица и запись голоса. Поводом стало сообщение в мессенджерах, что отказ от сбора биометрии можно оформить лишь до 31 августа, после чего граждан якобы начнут принудительно фотографировать через камеры банкоматов и записывать голос по телефону. По оценке ЦБТ, общее число накопленных на август 2023 г. биометрических образцов в коммерческих системах могло доходить до 75 млн (исключительно изображения лиц).

Напомним государственная Единая биометрическая система (ГИС ЕБС) была запущена в 2018 г. В декабре 2022 г. президент Владимир Путин подписал закон №572 о порядке работы ЕБС, согласно которому все организации, собирающие биометрические данные (помимо банков, речь, например, о нотариусах), должны передать их в государственную систему, уведомив своих клиентов о передаче такой информации минимум за 30 суток. Крупнейший по объему собранной своими силами биометрии — Сбербанк (30 млн биометрических записей). При этом клиенты могут отказаться от передачи данных — нужно лишь уведомить об этом организацию.

Повышенный спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных граждане начали проявлять с середины августа. Так, в МФЦ Башкортостана назвали происходящее ажиотажем, пояснив, что в июле в республиканские офисы обратились 5 тыс. «отказников», а в августе — уже 14 тыс. В Дагестане, по словам главы пресс-службы республиканского МФЦ Эльмиры Гусейновой, только с 21 по 30 августа было принято 11 тыс. заявлений (против 4 тыс. за весь предшествующий 2023 год), в том числе 5,4 тыс.— в Махачкале. В МФЦ Бурятии дипломатично сообщили, что нагрузка на центры оказалась «выше среднего». В МФЦ Удмуртии с 24 августа приняли 4,7 тыс. заявлений. В Амурской области только 28 августа в МФЦ обратились 1,6 тыс. «отказников». В Иркутской области, по данным местного правительства, работа ряда МФЦ оказалась практически парализована.

Чиновники всю последнюю неделю пытались опровергать слухи о дедлайне. Так, в пресс-службе центров госуслуг Москвы на сайте ЦБТ опубликовали инструкцию по процедуре отказа еще 25 августа. Тем не менее, 30 августа постоянная очередь из 30–40 граждан-«отказников» собралась у МФЦ столичного Беляево. «Слышал, что это фейк, но разбираться не стал — лучше перестраховаться», — сообщил заявитель в очереди в нижегородский МФЦ. Впрочем, дедлайн по биометрии у банков все-таки есть: по закону, они должны завершить передачу биометрической информации в ЕБС до 30 сентября 2023 г.

Биометрическими персональными данными являются изображение лица и запись голоса. Среди услуг, доступных по биометрии сейчас,— получение электронной подписи, проход в правительственные объекты, бизнес-центры, договор на услуги связи, дистанционное прохождение экзаменов, удаленное открытие счетов, оформление кредитов и вкладов, получение карты болельщика, авторизация на «Госуслугах».

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