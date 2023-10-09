Бывший начальник регионального Управления автомобильных дорог отправлен в СИЗО

Расследуется дело о взятке за обеспечение госконтрактов на содержание автодорог. В последующем чиновник также обещал беспрепятственно принимать выполненную работу.

Бывший начальник ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог», 47-летний Вячеслав Данилов отправлен под арест в СИЗО. Он обвиняется в получении взятки 4 млн руб. Вячеслав Данилов подал апелляцию и пытался обжаловать арест, но его жалоба была отклонена, пишет ЕАН.

Как сообщил ЕАН информированный источник, по версии следствия, в марте 2023 г. Данилов договорился с руководителями АО «Мелиострой» Ириной и Михаилом Городничевыми, что за 4 млн руб. готов обеспечить заключение госконтрактов на содержание автодорог с «Мелиостроем». В последующем чиновник обещал беспрепятственно принять выполненную работу.

31 марта между АО «Мелиострой» и «Управлением автодорог» был заключен госконтракт на ремонт и содержание дорог общего пользования регионального значения на сумму 2 млрд 972 млн 399 тыс. 560 руб. 36 коп. После этого, 18 апреля, считает следствие, в здании «Управления автомобильных дорог» на улице Луначарского, 203 Городничевы передали Данилову взятку.

Во втором отделе по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области в отношении Данилова 18 сентября возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». По этой статье экс-чиновнику грозит до 15 лет колонии.

Напомним, руководитель Управления автодорог Свердловской области был освобожден от должности 18 сентября. По данным телеграм-канала «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора области, причина кадрового решения — подозрение во взятке.

Информацию о факте увольнения подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. Там также добавили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Добавим, что Вячеслав Данилов работал в Управлении автодорог с 2012 г. С 2017 г. исполнял обязанности начальника ведомства.

Читайте также на DK.RU: «Как «сэкономить» 1,5 млрд в год на срезанном асфальте. История одного ревизора, наши дни». Здесь один из сотрудников регионального «Автодора» рассказывает, как раскрыл и пытается доказать присутствие коррупционной схемы в ремонте дорог, которую он обнаружил в отчетах муниципальных властей.

«Суть претензии вот в чем: при ремонте улично-дорожной сети, когда снимают покрытие, производится материал, он называется асфальтогранулят или срезка. Это возвратный материал, то есть он в дальнейшем используется либо на укреплении обочин, либо при приготовлении асфальтобетонной смеси. Эта смесь на 50-70% состоит из срезки.

По закону срезкой должно распоряжаться муниципальное казенное учреждение (МКУ) — заказчик работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети города.

То есть подрядчик снял покрытие и этот материал должен отдать МКУ, ведь это муниципальная собственность. МКУ, в соответствии с законодательством, должно продать подрядчику срезку по рыночной стоимости и включить ее в объем выполняемых работ со всеми вытекающими отсюда последствиями. Естественно, при расчете с подрядчиком у МКУ возникает доходная часть от продажи срезки, но поскольку это муниципальное казенное учреждение и у него доходной части быть не может, стоимость срезки должна перечисляться в бюджет муниципалитета. Но этого не происходит», — рассказал он DK.RU.

Он добился того, что что правоохранительные органы признали, что крадутся бюджетные деньги. Однако в возбуждении дела по ст. «Мошенничество» ему было отказано.