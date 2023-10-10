Ralf Ringer протягивает ноги: обувная сеть не может погасить долги по налогам

С начала пандемии 2020 г. у сетевых магазинов Ralf Ringer началась черная полоса. Блокировка счетов мешает рассчитаться с заводами, производящими обувь. Что банкротство сможет дать компании?

Головная структура обувного ритейлера Ralf Ringer готовит заявление о банкротстве, ритейлер может закрыть сеть из 170 одноименных магазинов по всей России, пишет Коммерсантъ. В Ralf Ringer рассказали, что для производства обуви компания арендовала у «Стивали» помещение Талдомской обувной фабрики. Сумма требований арендодателя условно небольшая, но полная блокировка счетов Ralf Ringer из-за разбирательств с налоговиками по выплате 1,5 млрд руб. не дает возможность погасить долг перед контрагентом. Сейчас сумма задолженности перед «Стивали» превышает 20,7 млн руб.

Пока в Ralf Ringer намерены погасить долг. Но сейчас это затруднено из-за ареста всех банковских счетов компании, наложенного Пресненским райсудом Москвы по ходатайству следователя в рамках уголовного дела. История с недоимками Ralf Ringer в бюджет началась в 2021 г., когда налоговая инспекция №15 по Москве по итогам проверки дополнительно начислила ритейлеру 3,2 млрд руб. налогов, штрафов и пеней.

По мнению налоговиков, единственный поставщик производителя был аффилированным с ритейлером и импортировал меньше материалов и комплектующих, чем по итогу было произведено обуви. В 2022 г. компания добилась снижения суммы претензий до 1,5 млрд руб. Суды признали решение налоговой законным.

Гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной просит ФНС разблокировать счета хотя бы для платежей в бюджет, но шансы на это невелики. Советник юрфирмы Orchards Вадим Бородкин подтверждает, что обычно арест налагается без исключений, включая возможность платить по текущим налогам. «Это парализует деятельность компании, и достичь состояния платежеспособности в этом случае не получается», — добавляет он.

Инициирование банкротства АО «Ральф Рингер» со стороны «Стивали» может быть попыткой дружественного кредитора получить контроль над процедурой, считают эксперты. «Стивали» принадлежит Александру Балухтину, у которого также есть доли по 0,1% в ООО «Ральф Рингер Провижн» и ООО «Ральф Рингер Продакшн». Двумя этими юрлицами совместно с АО «Ральф Рингер» управляет одна компания — «Ральф Рингер Менеджмент».

Учитывая это, суд может констатировать наличие фактической аффилированности, которое, правда, не так просто доказать. В любом случае начало банкротства дает арендодателю преимущество — текущие платежи по аренде, возникшие с даты возбуждения дела о банкротстве, могут быть выплачены должником при заморозке других долгов, говорит эксперт Александр Боломатов:

Целью «Стивали» может быть назначение арбитражного управляющего, независимого от ФНС, перед которой у обувного ритейлера также имеется задолженность. При этом на более поздних стадиях рассмотрения дела налоговая все же может получить контроль над процедурой банкротства. Для этого сумма долга перед ФНС должна превысить размер требований других кредиторов.