«Ничего не предвещало беды, а потом ушли несколько эффективных и преданных сотрудников»

В период отсутствия стабильности бизнесу стоит переходить от долгосрочных планов к качественному краткосрочному планированию и максимально оцифровать все показатели компании.

Российский предприниматель за последние несколько лет пережил столько потрясений, что научился быстро адаптироваться в сложных условиях и вести бизнес несмотря на растущее количество внешних факторов риска, на которые зачастую он не может повлиять.

Собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина в рамках проекта «Первые лица бизнеса» рассказала, как в период «кадрового голода» ее компания столкнулась с чередой увольнений эффективных сотрудников и почему этот кейс помог «Счетоводу» вырасти.

— Я вижу в событиях последних лет начало глобальной трансформации, не только экономической, но и социальной, мировоззренческой. Над бизнесом, людьми, структурами сейчас довлеет несколько факторов: последствия пандемии, продолжающаяся СВО, кадровый голод. События и процессы неприятные, но я выбрала для себя стратегию «убираем эмоции, оставляем конструктив»: анализирую факты и работаю с последствиями.

Последствия, которые напрямую повлияли на бизнес, ярче всего проявились, на мой взгляд, в законотворчестве (которое стало активнее и ситуативнее) и специфике трудовых отношений. Сегодня бизнесу важно оперативно узнавать о новых законодательных инициативах, адаптироваться к ним и учиться работать со своим кадровым потенциалом.

Сейчас буквально все СМИ активно говорят о кадровом голоде, нехватке людей, рынке кандидата, но мало кто говорит о том, что с этим делать. А с кадровым потенциалом бизнеса, особенно в условиях дефицита кадров, важно учиться работать в свою пользу.

Наверное, как многие предприниматели, в период отсутствия стабильности от долгосрочных планов я перешла к качественному краткосрочному планированию. К созданию стратегии развития привлекаю руководителей подразделений, чтобы ставить общие цели и идти в одном направлении. Мы проводим сессии стратегического планирования, на которых оцениваем текущие результаты работы, ставим себе задачи, делимся опытом, развиваем новые идеи и направления.

Почему краткосрочное планирование я назвала качественным? Все задачи мы ставим исключительно по SMART, планируя конкретные сроки выполнения, ответственных и измеримый результат.

Это кажется очевидным, но раньше мы могли поставить задачу и не прояснить сразу, каким все-таки должен быть результат. Из-за этого возникали логические разрывы в бизнес-процессах и снижение эффективности. Больше таких ошибок мы не допускаем.

Пережить кризис

Не обошлось без факапов. В конце 2022 и 2023 гг. мы столкнулись с чередой увольнений эффективных, преданных сотрудников, которые работали у нас более семи лет: кто-то объяснил уход «выгоранием», кто-то решил сменить вид деятельности, кто-то назвал другие причины. Честно, я этого не ожидала. Ничего не предвещало беды, все было как обычно, но, видимо, это «обычно» и было ошибкой. Изменился рынок труда, потребности специалистов, о чем мы узнали сразу, как разместили вакансии и начали поиск новых сотрудников.

Мы столкнулись с кадровым голодом, о котором, казалось, все вокруг говорили. На вакансии практически никто не откликался, до собеседований не доходили. Те, кто приходил на собеседования, или не устраивали нас по уровню квалификации, или не спешили выходить на работу, понимая, что на рынке вакансий есть еще много интересных предложений.

Конечно, я была в шоке, но унывать было некогда, надо было срочно пополнять кадровый резерв. Я провела аудит EVP компании «Счетовод», HR-процессов компании и приняла на работу директора по персоналу с функцией коуча и психолога. Вместе с ним и маркетологом мы начали строить целостную систему по подбору, адаптации и работы персонала в компании, пересмотрели наши EVP.

Например, у нас появились дополнительные дни отпуска за выслугу лет и руководство, оплачиваемые полисы ДМС, штатный психолог-коуч, который консультирует по выходу из непростых ситуаций и помогает выстаивать персональный вектор развития и новые приятные корпоративные традиции.

Когда мы справились с кризисом дефицита кадров и текучестью и создали полноценный HR-отдел с HRD (директор по персоналу), HR-менеджерами (рекрутер, специалист по кадровому документообороту) и MARHR (HR-маркетолог), мы стали помогать решать проблемы с кадрами нашим клиентам. У нас появилось новое, но уже гиперпопулярное направление HR-консалтинга, в рамках которого мы аудируем HR-бизнес-процессы (поиск, адаптацию персонала, EVP компании), помогаем решить HR-задачи, обучаем HR-менеджеров и помогаем найти в штат финансовый персонал.

В сентябре 2023 г. кейс группы компаний «Счетовод» по HR-бренду вошел в рейтинг ТОП 50 HR по России! Так факап мы превратили в большой win-win для компании.

Поиск партнеров

Уверенность в партнере и доверие — важные факторы для консалтинга. Поэтому мы, например, не просто ведем бухгалтерский учет клиентов, а страхуем его качество, закрепляя финансовую ответственность компании за ошибки в договоре. Для предпринимателей такое страхование демонстрирует наш профессионализм и готовность не просто оказывать услуги как исполнитель, а вступать в настоящие партнерские отношения, брать ответственность на себя.

Другое важное преимущество компании «Счетовод» — диапазон предоставляемых услуг: мы оказываем консалтинговые услуги полного цикла. Владельцы бизнеса могут делегировать нам бухгалтерский, кадровый, управленческий учет, юридические и HR-задачи, сопровождение по 115-ФЗ, аудиторскую проверку, обучение.

Также мы помогаем предпринимателям получать самые выгодные финансовые продукты для бизнеса, например, лизинг, кредит, депозит, брокерский счет. А наши специалисты находятся в среде профессионалов различного профиля, получая возможность всестороннего развития и многоканального получения важной для консалтинга информации.

Еще один важный фактор: развитие сотрудников, которые работают с нашими клиентами, мы берем на себя «под ключ». Мы системно обучаем и повышаем квалификацию специалистов и работаем не только с их hard skills, но и soft skills. В штате компании работает психолог и коуч, который ежеквартально проводит тренинги по личному менеджменту, эффективным переговорам, целеполаганию и помогает, что называется, «не выгорать».

Мы давно заметили тенденцию на поиск предпринимателями не исполнителей, а партнеров, и она стала ярче подсвечена в последние два года. Клиенты не хотят просто получать услуги по договору, предпочитают работать с заинтересованными людьми, которые действуют не по шаблону, а на результат.

Например, нужен не просто обязательный аудит с формальным заключением, а полноценная проверка и последующее консультационное сопровождение аудиторов. Или, если брать менее масштабный пример, нужен не просто бухгалтерский аутсорсинг, но и помощь в поиске изготовителей ЭЦП, печати предприятия, нотариусов и т.д.

Компания «Счетовод» уважает это желание предпринимателей, поэтому вместе с ростом наших компетенций мы растим нашу партнерскую программу, благодаря которой закрываем практически любой вопрос бизнесмена.

Курс на конструктив

Главное правило в период турбулентности для меня как для владельца бизнеса — действовать на основе не эмоций, а фактов, и меняться вместе с окружающей реальностью. Да, есть события, на которые мы влиять не можем. Но в жизни и бизнесе всегда остаются переменные, на которые мы влияем напрямую, с ними можно и нужно работать, чтобы приближать жизнь к желаемому уровню.

Энергию и вдохновение я нахожу в семье, путешествиях и своей команде. Мы ставим промежуточные и итоговые цели вместе на стратегических сессиях, поэтому смотрим в одну сторону и заряжаем друг друга на результат. А путешествия здорово расширяют кругозор, насмотренность и круг общения. Всем предпринимателям я советую в любые путешествия брать с собой визитки, очень часто среди окружающих людей находятся очень интересные знакомства.

Я рекомендую владельцам бизнеса максимально оцифровать все показатели работы компании. Настроить управленческий учет, который даст необходимую информацию для управленческих решений, внедрить KPI для сотрудников.

Даже в HR я рекомендую выбрать динамические метрики, по которым вы будете оценивать эффективность работы: текучесть персонала, текучесть эффективного персонала, коэффициент лояльности сотрудников, срок жизни сотрудника. Этих метрик много, можно выбрать те, которые будут репрезентативными именно для вашего бизнеса.

Я не рекомендую унывать, идти на поводу эмоций, впадать в панику. Компания «Счетовод» всегда готова помочь владельцам бизнеса оценить и сократить налоговые, финансовые, правовые риски компании, настроить грамотный бухгалтерский, налоговый, кадровый учет и усовершенствовать HR-процессы в компании.

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