SuperJob назвал топ лучших вакансий в Екатеринбурге с зарплатами от 150 тыс. руб.

Сервис по поиску работы проанализировал 170 тыс. вакансий в крупнейших городах России. Список самых высокооплачиваемых предложений в Екатеринбурге удивляет.

В число самых высокооплачиваемых вакансий октября в Екатеринбурге входят предложения в ритейле и сфере оптовых продаж, в строительстве, производстве, финансах, в транспортно-логистической отрасли, в сфере услуг, в здравоохранении и IT.

ТОП предложений от работодателей выглядит так:

Самая высокооплачиваемая — вакансия водителя категории «E» (150–200 тыс. руб.)

На втором месте вакансия водителя грузового автомобиля (50–180 тыс. руб.)

На третьем месте — вакансия стоматолога-ортопеда. В Екатеринбурге такому специалисту готовы платить от 120 тыс. руб.

На четвертом месте — вакансия автослесаря по ремонту грузовых автомобилей (110 тыс. руб.)

Замыкает топ-5 вакансия главного бухгалтера (100–150 тыс. руб.).

Ранее основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская рассказала, как изменился рынок труда для «белых воротничков». В частности, она отметила, что им менять работу сегодня невыгодно. Специалисты, работающие на текущих позициях, как правило, получают больше, чем те, кто приходит на соответствующие вакансии сейчас. Например, зарплата финансового директора или главного бухгалтера компании, которые давно работают, составляет 350 тыс. руб., а при открытии вакансии кандидату предложат 300 тыс. руб., а то и 250 тыс.

Это происходит, потому что работодатели уверены: на рынке труда много свободных кадров (это не так). Если человек уже работает в компании, сложно снизить ему зарплату, а деньги стали даваться тяжелее. Поэтому на фонде оплаты труда сегодня сильно экономят.

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