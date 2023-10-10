ЦБ начнет торговать цифровым рублем с иностранными банками в обход SWIFT

Цифровой рубль — это токен, но, в отличие от криптовалюты, он обеспечен золотовалютными резервами страны и привязан к стоимости национальной валюты. Эмитирует его исключительно Банк России.

ЦБ выпустил новый законопроект, который позволит проводить транзакции в обход SWIFT с 2025 г., пишет Коммерсантъ. Расчеты будут проводиться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля», но действующее положение не дает возможности иностранным компаниям проводить расчеты цифровым рублем. Поэтому регулятор вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков. Новые законопроекты регулятора снимут это ограничение уже с 1 января 2025 г.

В результате иностранные банки могут присоединяться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные трансакции в обход SWIFT. «Это может быть любой банк, который будет готов заключить соглашение с ЦБ РФ. Своя цифровая валюта для этого не нужна», — отметила руководитель направления разрешения IT- и IP-споров в фирме «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле.

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты, его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках.

Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время, рассказывал DK.RU. Транзакции в цифровой валюте, помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами, будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования.

В августе ПАО «ПСБ» первым на российском рынке провел транзакции между юридическим и физическим лицом с цифровым рублем. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.