Война ХАМАС и Израиля: остановка авиасообщения, миротворцы Кадырова, блокада сектора Газа

Больше 900 израильтян погибли с начала конфликта с Палестиной. Число раненых превышает 2400. Со стороны Палестины сообщается о 704 погибших, еще 3900 получили ранения.

Война между Израилем и движением ХАМАС продолжается с 7 октября. На фоне активных боевых действий министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа. Галант заявил, что Израиль борется с «людьми-животными»:

Я приказал немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в Газу. Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива — все будет закрыто, — заявил он.

Представитель ЦАХАЛ сообщил, что по данным на 10 октября армия обороны Израиля восстановила контроль над границей с сектором Газа. В течении всего дня армия обороны Израиля наносит крупномасштабные удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Израиль также направил десятки тысяч военных на границу с Ливаном из-за угрозы нападения «Хезболлы».

В ООН призвали открыть гумманитарный коридор для жителей сектора Газа, чтобы люди могли получить медицинскую помощь или покинуть территорию, по которой ведутся ракетные удары:

Решение Израиля отключить воду в Газе затрагивает 610 тысяч человек и приведет к острой нехватке питьевой воды, — заявили в ООН.

Эвакуация жителей Газы проходит в том числе через КПП «Рафах» на границе с Египтом, однако египетские власти установил ограничение на пропуск 2 тыс. человек в сутки. По последним данным, по КПП «Рафах» был нанесен ракетный удар, пункт пропуска закрыли до дальнейшего уведомления.

Больше 900 израильтян погибли с начала конфликта с Палестиной. Число раненых превышает 2400. Со стороны Палестины сообщается о 704 погибших, еще 3900 получили ранения.

Несколько авиакомпаний приостановили авиасообщение с Израилем. Так, немецкий авиаконцерн Lufthansa, который включает в себя такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines, приостановил регулярные рейсы в Тель-Авив до 14 октября.

О приостановке рейсов из-за вооруженного конфликта Израиля с ХАМАС сообщили в том числе United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что число погибших в результате войны Израиля и ХАМАС россиян выросло до двух.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о поддержке Палестины и выступил против войны. Он также выразил готовность отправить чеченские подразделения в качестве миротворческих сил.

В Кремле призвали создать коалицию исламских стран для вмешательства в ситуацию в регионе:

Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами, продолжаем наши контакты. Действительно, речь идет о контактах на разных, в том числе на высоком уровне. Одновременно с этим у нас есть еще и наши отношения с государством Израиль, с которым тоже нас объединяет очень много всего общего, прежде всего большое количество наших соотечественников, которые проживают в этом государстве. Поэтому в данном случае мы поддерживаем отношения с обеими сторонами конфликта, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее DK.RU рассказывал, что глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», обвинив Израиль в «преступлениях против палестинцев и повторяющиеся посягательства на мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль в ответ на нападение ХАМАС начал операцию «Железные мечи».