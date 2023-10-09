Военный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часу

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль и вторглось на юг страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство находится в состоянии войны.

Боевые действия между ХАМАС и Израилем начались в 50-летнюю годовщину Войны Судного дня, которая началась 6 октября 1973 г. Тогда арабская коалиция напала на Израиль. Египет начал наступление на Синайский полуостров, а Сирия — на Голанские высоты. В 1973 г. военные действия завершились победой Израиля.

На этот раз глава военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф объявил о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», обвинив Израиль в «преступлениях против палестинцев и повторяющиеся посягательства на мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме, пишет РБК.

Палестинцы нанесли массированный ракетный удар по израильским позициям, в том числе по Тель-Авиву. Всего было выпущено 2,5-5 тыс. неуправляемых ракет, над Израилем работала система ПВО «Железный купол».

Ракетные удары со стороны сектора Газа по Израилю.

Кроме того, палестинцы атаковали с моря, а также с помощью тяжелой техники прорвали границу с Израилем. Одновременно боевики ХАМАС на парапланах перелетели стену безопасности и атаковали израильские поселения на юге страны.

ХАМАС прорывает границу с Израилем

В частности, нападение на мирных жителей произошло на месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, в кибуце (коммуне) Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. По данным СМИ, убиты до 250 человек, в том числе иностранцы.

Также палестинское исламистское движение ХАМАС захватило в плен десятки граждан Израиля.

В ночь на 9 октября ХАМАС атаковал ракетами город Ашкелон на юге Израиля, где находится вторая по величине в Израиле электростанция Рутенберг. Палестинское движение запустило ракеты в сторону аэропорта Бен-Гурион около Тель-Авива.

Израиль в ответ на нападение ХАМАС начал операцию «Железные мечи». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по десяткам целей ХАМАС в секторе Газа. Также Израиль нанес артиллерийские удары по целям в Ливане, поскольку ливанская группировка «Хезболла» в знак поддержки ХАМАСа начала обстрел территории Израиля на границе с Ливаном. Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении 400 боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Последствия ударов по сектору Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство находится в состоянии войны, Минобороны объявило массовый призыв резервистов.

Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим в ней победу. Я приказал провести обширную мобилизацию резервистов и открыть ответный огонь такой силы, какой противник еще не знал. Враг заплатит беспрецедентную цену.

В ночь с 8 на 9 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по более чем 500 стратегических целей в секторе Газа, связанных с ХАМАС. На данный момент по палестинской территории наносятся авиаудары, задействованы десятки истребителей, более 123 тыс. палестинцев покинули свои дома.

Обломки здания в секторе Газа после авиаудара Израиля

Правительство Израиля заявило, что планирует эвакуировать всех жителей израильских городов около границы с сектором Газа, после чего начнется наземная военная операция.

На фоне военных действий в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион начались задержки вылетов. По всему Израилю отменили занятия в школах 9-10 октября.

По последним данным, число погибших в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле превысило 700 человек, пишет The Times of Israel. Минздрав Израиля сообщает о 2243 пострадавших.

Число погибших в секторе Газа выросло до 413, пострадали 2300 человек, сообщает Минздрав Палестины.

Израиль запросил военную помощь у США, речь идет о пополнении запасов ракет-перехватчиков «Железный купол» и патронов к пулеметам, сообщает The Washington Post. Президент США Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь. В Пентагоне заявили, что отправляют в Восточное Средиземноморье корабли и военные самолеты, к Израилю уже направился авианосец «Джеральд Форд».

Последствия авиаудара по Тель-Авиву

Нападение ХАМАС на Израиль осудили США, Великобритания, страны Евросоюза, а также Украина и Грузия.

МИД России выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, говорится в заявлении ведомства.

Страны Ближнего Востока Саудовская Аравия и Катар призвали стороны к сдержанности. С такой же позицией выступил Египет и предупредил о «серьезных рисках» эскалации между Израилем и Палестиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал палестинцев и израильтян решить конфликт переговорами.

Поддержку ХАМАС выразили Иран и Сирия. В Тегеране заявили, что поддерживают Палестину, но опровергли сообщения о том, что Иран участвовал в подготовке нападения.

Напомним, что 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате погибли по меньшей мере 200 человек.

Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи, тем самым Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена.Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах) перестанет существовать с 1 января 2024 г., сообщал DK.RU.

Иллюстрации: Reuters, AP