Азербайджан начал собственную «антитеррористическую операцию». Главное

В полдень по Москве вооруженные силы Азербайджана начали обстрел позиций в Нагорном Карабахе с требованием роспуска режима в Степанакерте. Есть жертвы среди мирного населения.

Правительство Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана утверждает, что целью военной операции является «восстановление конституционного строя», а также выдворение армянских вооруженных сил. Поводом для начала операции Минобороны Азербайджана назвало регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. Ведомство уверяет, что жертв среди мирных жителей не будет, поскольку удары будут наносить по позициям «формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек».

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: роспуск режима в Степанакерте, вывод войск Армении из Карабаха. Ранее Минобороны Азербайджана утверждало, что формирования вооруженных сил Армении ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района. Армянские силы, по утверждению Баку, делали это с территорий, на которых размещаются российские миротворцы.

По данным омбудсмена в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, на 15:20 мск среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок, из 11 известных раненых — восемь детей. Минобороны Азербайджана сообщило, что уничтожило радиолокационную станцию вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе в месте, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ:

19 сентября точным огнем подразделений Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18, принадлежащая формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, — говорится в сообщении МО Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Он жаловался, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе. Операция, как утверждает азербайджанская сторона, начата в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, заключенного с Армений и Россией, а также для пресечения «широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». В числе других причин названы разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на «освобожденные от оккупации территории».

МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Ведомство также обратилось к властям Азербайджана с призывом немедленно прекратить боевые действия в Карабахе и соблюдать международное право:

Франция требует проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана.

К требованиям Европы присоединилась и Россия. МИД РФ призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе, напомнив, что все шаги для мирного решения кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. «Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно остановить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», — заявила Мария Захарова:

В последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахского кризиса, что создавало благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и столицей Нагорного Карабаха — Степанакертом.

К вечеру руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. «Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — говорится в сообщении единого информационного центра НКР.

Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, еще 16 сентября говорил, что власти рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года. Вчера, 18 сентября, Международный комитет Красного Креста доставил в Карабах гуманитарную помощь по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана). Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции». МИД Азербайджана заявил, что достижение мира в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики.