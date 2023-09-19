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Азербайджан начал собственную «антитеррористическую операцию». Главное

Азербайджан начал собственную «антитеррористическую операцию». Главное
Иллюстрация: az.sputniknews.ru

В полдень по Москве вооруженные силы Азербайджана начали обстрел позиций в Нагорном Карабахе с требованием роспуска режима в Степанакерте. Есть жертвы среди мирного населения.

#НОВОСТИ

Правительство Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана утверждает, что целью военной операции является «восстановление конституционного строя», а также выдворение армянских вооруженных сил. Поводом для начала операции Минобороны Азербайджана назвало регулярные обстрелы со стороны армянских военных и минирование ими территорий. Ведомство уверяет, что жертв среди мирных жителей не будет, поскольку удары будут наносить по позициям «формирований вооруженных сил Армении, их долговременных огневых точек». 

Около 12:30 мск сегодня, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали артиллерийский обстрел позиций в Нагорном Карабахе. МИД Азербайджана выдвинул требования: роспуск режима в Степанакерте, вывод войск Армении из Карабаха. Ранее Минобороны Азербайджана утверждало, что формирования вооруженных сил Армении ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района. Армянские силы, по утверждению Баку, делали это с территорий, на которых размещаются российские миротворцы.

По данным омбудсмена в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, на 15:20 мск среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок, из 11 известных раненых — восемь детей. Минобороны Азербайджана сообщило, что уничтожило радиолокационную станцию вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе в месте, где временно дислоцируется миротворческий контингент РФ:

19 сентября точным огнем подразделений Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18, принадлежащая формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, — говорится в сообщении МО Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Он жаловался, что российские миротворцы не справились с миссией в Карабахе. Операция, как утверждает азербайджанская сторона, начата в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, заключенного с Армений и Россией, а также для пресечения «широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». В числе других причин названы разоружение и вывод формирований вооруженных сил Армении, нейтрализация их военной инфраструктуры, обеспечение безопасности мирного населения, вернувшегося на «освобожденные от оккупации территории».

МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе. Ведомство также обратилось к властям Азербайджана с призывом немедленно прекратить боевые действия в Карабахе и соблюдать международное право:

Франция требует проведения экстренного заседания Совета безопасности ООН. Она ведет консультации со своими европейскими партнерами и США, чтобы был дан ответ, соответствующий рискам безопасности региона, которые несет неприемлемое наступление Азербайджана.

К требованиям Европы присоединилась и Россия. МИД РФ призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе, напомнив, что все шаги для мирного решения кризиса прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. «Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно остановить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», — заявила Мария Захарова:

В последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахского кризиса, что создавало благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и столицей Нагорного Карабаха — Степанакертом.

К вечеру руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратилось к властям Азербайджана с предложением остановить военные действия и начать переговоры. «Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с предложением немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров с целью развязки сложившейся ситуации», — говорится в сообщении единого информационного центра НКР.

Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, еще 16 сентября говорил, что власти рассчитывают заключить мир с Арменией до конца года. Вчера, 18 сентября, Международный комитет Красного Креста доставил в Карабах гуманитарную помощь по Лачинскому коридору (из Армении) и Агдамской дороге (из Азербайджана). Днем 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции». МИД Азербайджана заявил, что достижение мира в Нагорном Карабахе возможно только при условии «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики.

Как рассказывал DK.RU, в мае Никол Пашинян заявил, что территория Азербайджана включает в себя и Нагорный Карабах — непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (Арцах), но безопасность и права местного армянского населения Баку должен обсуждать со Степанакертом. В ходе Карабахской войны 1992-1994 гг. Нагорный Карабах фактически перешел под контроль Нагорно-Карабахской Республики. Во время Второй Карабахской войны 2020 г. Азербайджан вернул контроль над значительной частью территории бывшей НКАО. С 2022 г. некие «экоактивисты» блокируют Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. 
Автор: Андрей Широков
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