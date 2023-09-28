Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 2024 г.

Населению Карабаха предложили ознакомиться с условиями реинтеграции со стороны Азербайджана. Известно, что территорию непризнанной республики покинули по меньшей мере 65 тыс. человек.

Президент Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства, пишет «Коммерсант». Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах) перестанет существовать с 1 января 2024 г.:

Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 г., и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование,— говорится в указе.

В указе сказано, что такое решение было принято исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха», а также учитывая договоренность между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном.

Населению Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предложили ознакомиться с условиями реинтеграции со стороны Азербайджана для принятия решения о пребывании на территории Карабаха или возвращении туда. Ранее Баку обещал свободный проезд жителям Карабаха, включая сложивших оружие военных, по Лачинскому коридору.

Как рассказывал DK.RU, 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. 20 сентября погибло несколько российских миротворцев.

Причиной конфликта стал территориальный спор. Еще в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.

Однако в сентябре Минобороны Азербайджана сообщило о регулярных обстрелах со стороны армянских военных и минирование ими территорий.

Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи, тем самым Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена. С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе был установлен режим прекращения огня.

После этого началась массовая эвакуация армян из Карабаха в Армению, по некоторым данным, непризнанную республику уже покинули свыше 65 тыс.человек.

При попытке въехать в Армению властями Азербайджана был задержан бизнесмен Рубен Варданян, который ранее возглавлял правительство НКР.