Минобороны Азербайджана сообщило о завершении «антитеррористической операции». Подробности

Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи, тем самым Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена.

В азербайджанском Евлахе начались переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителей Баку. С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня, после чего Минобороны Азербайджана сообщило о завершении «антитеррористической операции». Представители Карабаха прибыли в сопровождении российского миротворческого контингента.

От Азербайджана в переговорах участвует депутат Национального собрания страны Рамин Мамедов, которого президент Ильхам Алиев в марте назначил ответственным за контакты с карабахскими армянами. На встрече будут обсуждаться вопросы «о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. «Но мы должны зафиксировать, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку», — добавил он.

На переговорах МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило об обстреле Степанакерта с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана же «категорически опровергает» обстрел города. По их информации, вооруженные силы Азербайджана ведут огонь из различных видов оружия из районов, прилегающих к Степанакерту:

Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы наступлении наших Вооруженных сил в направлении Ханкенди (азербайджанской название Степанакерта), полностью ложна и имеет дезинформационные цели.

В военном ведомстве отметили, что российская сторона продолжает «непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения». Российский миротворческий контингент эвакуировал 5 тыс. человек из трех районов Нагорного Карабаха.

Напомним, как рассказывал DK.RU, 19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. 20 сентября погибло несколько российских миротворцев. Они были обстреляны из стрелкового оружия. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что погибшие «приняли на себя удар ради мира в регионе». Она обвинила Ереван в том, что он не стал реализовывать трехсторонние соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении и вместо этого решил «поискать счастья у НАТО/ЕС».

Алиев заявил, что Баку за сутки выполнил все поставленные в рамках операции задачи. По его словам, Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть армянских военных в Карабахе была уничтожена. Азербайджанский президент подчеркнул, что у Баку «нет проблем» с армянским населением Карабаха. Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз опровергала наличие своих военных в Карабахе.