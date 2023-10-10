Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.10
101,35
107,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Артемий Лебедев занял пост директора по дизайну «ВКонтакте»

Артемий Лебедев занял пост директора по дизайну «ВКонтакте»
Иллюстрация: РИА Новости

Лебедев будет разрабатывать общее видение дизайна социальной сети и отвечать за интерфейс. В июле соцсеть покинули три топ-менеджера, в том числе генеральный директор Марина Краснова.

#ИТ#ЛЕБЕДЕВ#НОВОСТИ

Российский дизайнер Артемий Лебедев назначен на должность директора по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба соцсети.

Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна социальной сети.

Артемий присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей, — уточнили в компании.

Артемий Лебедев прокомментировал свое назначение кратко: «Кайф!», — следует из сообщения «ВКонтакте».  

Топ-блогер и основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» работал над проектами для Альфа-банка, Билайна и «Газпрома».    

Ранее DK.RU рассказывал, что в июле соцсеть покинули генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, а также вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь. Кроме того, об уходе из компании заявил директор по маркетингу Александр Володин.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Откуда в «Почте России» финансовая дыра? Власти решились на аудитОткуда в «Почте России» финансовая дыра? Власти решились на аудит
  • Военный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часуВоенный конфликт ХАМАС и Израиля. Главное к этому часу
  • Крупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИККрупнейший застройщик РФ может быть продан. Сергей Гордеев перестал контролировать ГК ПИК
  • Сэкономили: как уральцы делают свой быт выгоднее и комфортнееСэкономили: как уральцы делают свой быт выгоднее и комфортнее
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.