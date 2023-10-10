Артемий Лебедев занял пост директора по дизайну «ВКонтакте»

Лебедев будет разрабатывать общее видение дизайна социальной сети и отвечать за интерфейс. В июле соцсеть покинули три топ-менеджера, в том числе генеральный директор Марина Краснова.

Российский дизайнер Артемий Лебедев назначен на должность директора по дизайну соцсети «ВКонтакте», сообщает пресс-служба соцсети.

Лебедев будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, а также разрабатывать общее видение дизайна социальной сети.

Артемий присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей, — уточнили в компании.

Артемий Лебедев прокомментировал свое назначение кратко: «Кайф!», — следует из сообщения «ВКонтакте».

Топ-блогер и основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева» работал над проектами для Альфа-банка, Билайна и «Газпрома».

Ранее DK.RU рассказывал, что в июле соцсеть покинули генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, а также вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь. Кроме того, об уходе из компании заявил директор по маркетингу Александр Володин.