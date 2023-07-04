Сразу три топ-менеджера покинули «ВКонтакте»

Источники говорят, что уход топ-менеджеров был неожиданностью для компании. Известно, что ушедшие сотрудники займутся развитием собственного проекта.

VK объявила об уходе ключевых топ-менеджеров из компании. В пресс-службе сообщили, что свой пост покинули генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова, а также вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Кроме того, об уходе из компании заявил директор по маркетингу Александр Володин.

Известно, что ушедшие сотрудники займутся собственным проектом. Александр Володил подтвердил эти планы:

Как уже многие знают, некоторые сотрудники решили покинуть компанию, и в ближайшем будущем мы анонсируем новый проект, который, я уверен, приятно удивит многих.

В пресс-службе VK сообщили, что с 3 июля за операционную деятельность и развитие соцсети отвечает не конкретный человек, а «управляющая команда». По сообщению группы, в состав коллегиального органа вошли представители менеджмента «ВКонтакте» и группы VK.

Марина Краснова работала в компании 11 лет, занимая пост директора по продукту «ВКонтакте» и «Одноклассников», а в 2021 г. стала генеральным директором социальной сети, сменив Андрея Рогозова.

Александр Тоболь работал в команде с 2012 г., в 2019 г. он получил пост технического директора компании. Тоболь участвовал в запуске сервиса коротких вертикальных видео «VK Клипы». В конце 2022 г. Александр Тоболь получил должность вице-президента по технологиям и разработке VK.

Источник «Коммерсанта», близкий к Минцифры, рассказал, что уход Марины Красновой и Александра Тоболя «стал неожиданностью» для группы VK:

Фактически они отвечали за развитие видеосервисов холдинга, которые сейчас для VK в приоритете. Компания планировала масштабное обновление в ближайшее время.

Собеседник издания предположил, что причиной ухода Красновой могли стать некоторые разногласия нынешней командой VK во главе с Владимиром Кириенко:

Их взгляды на вопросы дальнейшего развития соцсети и отдельных сервисов холдинга могли разойтись. Скорее всего, смена руководства стала единственным вариантом полноценно интегрировать соцсеть в сложную корпоративную структуру холдинга с большим числом интересантов, — добавил собеседник.

В мае 2022 г. также стало известно, что один из основателей VK (ранее Mail.ru Group) Дмитрий Гришин покинул пост председателя совета директоров и неисполнительного директора VK Company.

Как рассказывал DK.RU, соцсеть «Вконтакте» (VK) находится на первом месте по ежедневной аудитории. Каждый день в социальную сеть заходят 53,3 млн пользователей.

Напомним, что с 2021 г. главой VK является Владимир Кириенко. На эту должность он был назначен после перехода контроля над компанией к СОГАЗу и «Газпром-Медиа».