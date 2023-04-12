Telegram впервые обошел YouTube по аудитории в России

Рост ежедневной аудитории Telegram с 24 февраля 2022 г. составил плюс 104%. На первом месте по ежедневной аудитории — соцсеть «Вконтакте» (VK) с 53,3 млн пользователей в феврале и марте.

Telegram в марте впервые обошел YouTube по ежедневной аудитории (DAU) в России, сообщил в своем Telegram-канале New Media эксперт Александр Широких со ссылкой на данные исследования Mediascope Cross Web. Ежедневная российская аудитория мессенджера в марте составила 50,9 млн человек, видеохостинга — 50,7 млн, пишет Forbes. Рост ежедневной аудитории Telegram с января 2022 г. составил плюс 104%. На первом месте по ежедневной аудитории — соцсеть «Вконтакте» (VK) с 53,3 млн пользователей, рассказал Широких:

В январе прошлого года дневная аудитория Telegram составляла всего 25 млн человек. Рост составляет плюс 104%, — написал Широких. Он добавил, что по месячной аудитории (MAU) в России со значительным отрывом лидирует YouTube: у него — 93 млн пользователей в месяц, у мессенджера Павла Дурова — 76 млн. На втором месте — VK с 86,9 млн пользователей.

Значительно меньше статистика у соцсети «Одноклассники», ее DAU в марте составило 20,8 млн человек, TikTok — 32,2 млн. У соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) ежедневная аудитория составила 7,1 млн и 1,8 млн пользователей.

С марта Роскомнадзор включил Telegram в список иностранных мессенджеров, которые попадают под ряд ограничений для взаимодействия с российскими организациями, включая банки. Помимо Telegram, в списке числится WhatsApp (принадлежит Meta, которую суд в России признал экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) и Viber, а также Microsoft Teams, Skype for Business, соцсеть Snapchat, Discord и китайский WeChat.

Закон, вступивший в силу с 1 марта 2023 г., запрещает ряду госструктур, а также кредитным и некредитным организациям, использовать мессенджеры, которые принадлежат иностранцам, для ряда операций, связанных с финансами.

Ассоциация банков России просит Роскомнадзор не запрещать банкам оказывать услуги через Telegram, рассказывал DK.RU. Ранее ведомство запретило «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». При этом некоторые банки РФ, чьи приложения удалили из App Store и Google Play из-за санкций, решили организовать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram, поскольку мессенджер не обрабатывает платежную и персональную информацию. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков подчеркнул, что мессенджер — удобный и «дополнительно действующий» инструмент, который помогает некоторым банковским клиентам, лишившимся своих приложений.