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Банкиры просят оставить им Telegram: он заменил удаленные приложения

Банкиры просят оставить им Telegram: он заменил удаленные приложения
Иллюстрация: РИА Новости

Ранее Роскомнадзор внес Telegram в список иностранных сервисов, что означает запрет на «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

#НОВОСТИ

Ассоциация банков России просит Роскомнадзор не запрещать банкам оказывать услуги через Telegram, сообщает РИА Новости. Ранее Роскомнадзор запретил «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг», то есть запрет на интеграцию с российскими банками, поскольку Telegram внесен в список иностранных сервисов. 

При этом некоторые банки РФ, чьи приложения удалили из App Store и Google Play из-за санкций, решили организовать онлайн-банкинг в своих чат-ботах в Telegram, поскольку мессенджер не обрабатывает платежную и персональную информацию. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков подчеркнул, что мессенджер - удобный и «дополнительно действующий» инструмент, который помогает некоторым банковским клиентам, лишившимся своих приложений из-за санкций: 

Уйти на сторону она не может. Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции. Я задался вопросом, почему разрешен онлайн-банкинг через Safari, Chrome и другие браузеры, но запрещен через Telegram. 

Войлуков рассказал, что Ассоциация банков России направит в Роскомнадзор свою позицию по Telegram. К осени 2022 г. число банков, использующих Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, рассказывал DK.RU. С тех пор банки активно наращивают присутствие в Telegram. Многие уже запустили чат-ботов, которые облегчают взаимодействие пользователей с финансовыми организациями. Отдельные банки пошли дальше и запустили в Telegram полноценные онлайн-банки. По такому пути пошел, к примеру, ВТБ. 

Автор: Андрей Широков
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