«Можно до 1 млн»: электронные кошельки наращивают емкость

Лимиты электронных кошельков морально устарели, с этим согласен даже ЦБ. Увеличение емкости кошельков фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.

Лимиты на остаток денег в электронных кошельках россиян и максимальный размер перевода с них могут повысить до 1 млн руб. для граждан, которые прошли идентификацию. С инициативой выступили участники рынка, которые обратились в Центробанк и Росфинмониторинг. Сейчас лимит составляет всего 600 тыс. руб. и суммы ограничений явно морально устарели. Данное увеличение фактически сближает функционал электронных кошельков с банковским счетом клиента.

Как заявила председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина, суммы ограничений сдерживают развитие рынка электронных денежных средств (ЭДС). Инициатива может способствовать повышению привлекательности услуг по переводу ЭДС для клиентов. Предложение поддержал ЦБ:

Целесообразна унификация с действующими антиотмывочными стандартами в отношении таких счетов. Например, можно установить требование о личном присутствии клиента при открытии кошелька.

В соответствии с законодательством, клиент с полным уровнем идентификации на электронном кошельке может иметь остаток не более 600 тыс. руб. и такую же сумму переводить за один раз.

При этом максимальная сумма была установлена в 2014 г., а за прошедшее с того момента время инфляция составила около 90%.

Тенденция к использованию электронных денег усиливается во весм мире. Как рассказывал DK.RU, ЦБ начнет торговать цифровым рублем с иностранными банками в обход SWIFT. Цифровой рубль — это токен, но, в отличие от криптовалюты, он обеспечен золотовалютными резервами страны и привязан к стоимости национальной валюты. Эмитирует его исключительно Банк России. Расчеты будут проводиться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля», но действующее положение не дает возможности иностранным компаниям проводить расчеты цифровым рублем. Поэтому регулятор вносит изменения в планы счетов бухгалтерского учета банков и создает специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков.