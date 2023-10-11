Xerox продал российский бизнес и завершил работу в России

Российский менеджмент утверждает, что обслуживание клиентов продолжится, так же, как и поставки продукции. Напомним, что оборудование ушедших HP, Xerox и Canon ввозят в РФ по параллельному импорту.

Корпорация Xerox завершила работу в России, пишут Ведомости. Американский производитель офисной техники покинул российский рынок и продал бизнес российскому топ-менеджменту, сообщила пресс-служба компании. Условия сделки не раскрываются.

ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжает сейчас работать как независимая организация, в ближайшее время она сменит наименование и более не будет связана с американской корпорацией, — заявили в компании.

Известно, что сотрудники сохранили рабочие места, а новый владелец продолжит сервисное обслуживание клиентов, поставки бумажной продукции и спецматериалов и оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, уточнили в компании.

Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, – прокомментировал сделку президент ООО «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.

DK.RU ранее рассказывал, что американский производитель персональных компьютеров (ПК), принтеров и ноутбуков HP Inc также покинул российский рынок. В 2022 г. компания приняла решение уволить порядка 6000 человек. Добавим, что оборудование HP, а также Xerox и Canon ввозят в страну в рамках механизма параллельного импорта.