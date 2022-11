$23 млн: производитель принтеров HP дорого заплатит за уход из России

В 2022 году прибыль компании упала вдвое по сравнению с прошлогодним отчетным периодом, а выручка снизилась на 0,8%.Компания приняла решение уволить порядка 6000 человек.

Американский производитель персональных компьютеров (ПК), принтеров и ноутбуков HP Inc потеряет $23 млн после ухода с российского рынка, сообщает Lenta.ru. В то же время недополученная выручка может превысить $1 млрд. Столько, по словам исполнительного директора HP Inc Энрике Лореса, компания получила на российском рынке в 2021 г. По информации аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, в российском представительстве HP Inc. работало около 500 человек. Каждому из них, вероятно, будет выплачено пособие за три месяца в размере приблизительно $6000, то есть общие расходы на оплату сотрудникам составят минимум $3 млн.

В 2022 г. прибыль компании упала до $3,2 млрд, то есть вдвое по сравнению с прошлогодним отчетным периодом, а выручка снизилась на 0,8% до $63 млрд. Выручка направления по выпуску ПК в четвертом финансовом квартале упала на 13% до $10,3 млрд, а доходы от продаж принтеров снизились на 7%. Чтобы снизить стоимость содержания штата и общие расходы, компания приняла решение уволить порядка 10% сотрудников (4000-6000 человек), что позволит сэкономить $1,4 млрд до конца 2025 г.

На аннулирование контрактов пришлось около 70% всех расходов HP Inc от ухода из России, убежден гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сюда входят не только трудовые договоры, но и контракты на услуги, а также гарантийные обязательства, аренда офисов, обслуживание складов и так далее.

С начала марта HP Inc. перестала принимать заказы и поставлять технику на российский рынок в связи с военными действиями на Украине, а в конце мая объявила о полном уходе из страны. По оценкам Кускова, наибольшие сложности будут с замещением принтеров, так как на этом рынке в стране представлены аналоги разве что китайской Pantum и японской Brother. Однако оборудование HP, а также Xerox и Canon ввозят в рамках механизма параллельного импорта. Основные риски будут связаны с отсутствием лицензионной поддержки и гарантийного обслуживания.

Как рассказывал Dk.RU, от идеи вернуться в Россию отказался и производитель техники компании Samsung. В сентябре близкий к компании источник сообщал, что Samsung может возобновить поставки в Россию в октябре. Однако этого так и не произошло, одной из причин называют проведение в России частичной мобилизации, которую компания могла оценить как дополнительный политический риск.