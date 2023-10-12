Ответ санкциям. Маркетплейс Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

В Wildberries говорят, что обслуживание операций международных платежных систем ведет к допрасходам. Эксперты подозревают, что маркетплейс хочет переложить на плечи покупателей расходы на эквайринг.

Маркетплейс Wildberries начал взимать с клиентов комиссию при оплате заказов с помощью выпущенных в России карт Visa и Mastercard, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

С 10 октября при оплате заказов на Wildberries с помощью карт международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенных в России, взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, в размере 3% от стоимости покупки, — говорится в сообщении.

У покупателей останется возможность воспользоваться альтернативными способами оплаты без комиссий, это оплата картой МИР, оплата по СБП или через SberPay. В компании добавили, что на данный момент 89% всех транзакций на Wildberries приходятся именно на эти способы.

Изменение условий оплаты на Wildberries картами международных платежных систем обусловлено особенностями операционно-технологического процесса приема платежей по ним. На текущий момент у Wildberries отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России, — объяснили в Wildberries.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко заявил «Ведомостям», что объяснение введения комиссии со стороны Wildberries крайне сомнительное:

Расчеты по Visa и Mastercard проводятся через НСПК, т.е. на территории России. Никакой разницы между транзакциями, осуществляемыми с помощью карт Visa, Mastercard или «Мир», для маркетплейса быть не должно. Создается впечатление, что площадка просто пытается переложить расходы на эквайринг на потребителя.

Пархоменко добавляет, что даже если прием платежей по картам международных платежных систем действительно более обременителен для Wildberries, чем по картам «Мир», это все равно не является законным основанием для введения дополнительной комиссии. За подобную практику Wildberries может быть привлечен к административной ответственности и получить штраф по ч. 4 ст. 14.8 КоАП от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

В 2021 г. Wildberries уже вводил комиссию в 2% для держателей карт Visa и Mastercard. Как рассказывал DK.RU, Visa и Mastercard заподозрили Wildberries в недобросовестной конкуренции. Конфликт между иностранными платежными системами и крупнейшим российским онлайн-ритейлером мог закончиться крупным судебным разбирательством, однако позже платежные системы отказались от претензий, а чуть позже и сама комиссия была отменена.

Ранее DK.RU рассказывал, что владельцы пунктов выдачи заказов провели очередную акцию протеста. Они объяснили, что маркетплейс ограничил их доходы 200 тыс. руб. в месяц, работать в таких условиях невозможно.