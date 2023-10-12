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Предел — доллар по 100. Владимир Путин обязал ряд экспортеров продавать валютную выручку

Предел — доллар по 100. Владимир Путин обязал ряд экспортеров продавать валютную выручку
Иллюстрация: РИА Новости

Крупнейшие экспортеры не просто будут обязаны продавать валютную выручку, но и предоставлять Банку России планы-графики по покупке и продаже валюты. Поможет ли это удержать рубль?

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», пишет РБК.  

Согласно указу, отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, «которые будут установлены правительством».

Кроме того, ряд компаний будут обязаны предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.  

Также в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут проводить мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. 

Указ содержит «конкретный перечень экспортеров», но названия компаний в тексте не приведены. Известно, что решение касается 43 групп компаний, которые относятся к черной и цветной металлургии, зерновому производству, лесной и химической промышленности, отраслям топливно-энергетического комплекса.  

В ЦБ выразили полную солидарность с решением президента. В пресс-службе регулятора отметили:  

Указ может повысить оперативность реализации компаниями валюты, улучшить ситуацию с ликвидностью и поспособствовать снижению краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер данных ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов для большинства участников внешнеторговой деятельности, — сказали в ЦБ.

Вице-премьер Андрей Белоусов объяснил, что такими мерами власти намерены «повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка».  

Старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин говорит, что указ президента создает буфер валютной ликвидности, который по распоряжению может быть использован для стабилизации рубля:  

Очевидно, скачок инфляции в сентябре-октябре вызывает беспокойство у властей. Перенос курса в цены быстро усилился при уровне выше 100 руб. за доллар. Ожидаем укрепления рубля до 95 в ближайшие недели, — сказал он.  

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков согласен с мнением, что на такой шаг правительство пошло, чтобы стабилизировать курс доллара на отметке ₽100:  

Вряд ли эффект таких мер будет устойчивым и длительным. У участников рынка должны вызывать опасения признаки того, что правительство предпочитает меры ограничительного характера повышению уровня рублевых ставок, — предупредил эксперт.  

Добавим, что на фоне решения Владимира Путина рубль укреплялся 12 октября и опускался на Мосбирже ниже 97 руб. впервые с 29 сентября.  

Как рассказывал DK.RU, ранее министр экономического развития Максим Решетников призвал применить в России аналог китайской модели для борьбы с высокой волатильностью рубля и инфляцией. Он напомнил, что сейчас в России вообще нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж и добавил, что экспортеры и другие структуры занимают здесь рубли, переводят за границу, где происходят обменные операции, и потом возвращают рубли в Россию.

Глава ВТБ Андрей Костин высказался резко против такой идеи. По его словам, «если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно».          

Автор: Екатерина Тарханова
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