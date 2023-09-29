Глава ВТБ предупредил о «долларе по 250». Что будет с экономикой?

Всю неделю в правительстве обсуждают возможность разделения курса рубля на внешний и внутренний. Такую модель называют китайской, аналогичная фигурировала и во времена СССР.

Идею применить в России аналог китайской модели для борьбы с высокой волатильностью рубля и инфляцией выдвинул 25 сентября министр экономического развития Максим Решетников. Решетников призвал решать проблему курса рубля по китайской модели, при которой юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний. Он подчеркнул, что только за счет обязательной продажи валютной выручки экспортерами и повышения ключевой ставки с волатильностью рубля и инфляцией не справиться.

Он напомнил, что сейчас в России вообще нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж и процедуры для этого достаточно простые. «В результате у нас все больше будет рублей там, которые будут, скажем так, вовлекаться в валютные игры против рубля», — отметил Решетников. Экспортеры и другие структуры занимают здесь рубли, переводят за границу, где по сути происходят обменные операции, и потом возвращают рубли в Россию, объяснил он сложившуюся ситуацию с экспортом за рубли.

Сегодня Глава ВТБ Андрей Костин предупредил о долларе по 250 руб. в случае перехода на китайскую валютную модель, при которой есть внешний и внутренний курс юаня. «Я против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам», — сообщил Костин, отметив, что вместо «подобных экспериментов» следует соблюдать меры, вводимые Банком России:

Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать. Нам нужно постепенно возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации.

Идею Решетникова также полностью раскритиковал ЦБ, отметивший, что создание на валютном рынке таких мембран приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом. По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, сегментация внутреннего и внешнего валютного рынка на основе опыта Китая нанесла бы огромный ущерб для экономики:

Два рубля создать? Нет. Я не поддерживаю, я считаю, что это шаг назад. Во-первых, это было уже в Советском Союзе, это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — огромный ущерб для экономики.

Против предложения Решетникова накануне выступила и глава Банка России Эльвира Набиуллина:

Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю?

Реальный эффективный курс рубля, учитывая инфляцию по отношению к валютам основных торговых партнеров, определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Тогда как номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции. Реальный эффективный курс рубля (REER) снизился за период с января по август 2023 г. на 29,9%, рассказывал DK.RU. С начала августа падение рубля ускорилось примерно на 7%.

В августе курс рубля упал до минимальных значений с весны 2022 г.: на максимуме, 14 августа, курс доллара превышал 101 руб., курс евро — 111 руб. На этом фоне ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила и 15 августа внепланово поднял ключевую ставку до 12%, а 15 сентября повысил ее до 13%. Кроме того, власти неформально договорились с экспортерами, что те будут продавать больше валютной выручки, чтобы увеличить предложение валюты.