ЦБ: реальный курс рубля по отношению к торговым партнерам упал на 29,9%

Скоординированные действия российских властей могут долго удерживать курс доллара. Реальный эффективный курс рубля определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов.

Реальный эффективный курс рубля (REER) снизился за период с января по август 2023 г. на 29,9%, сообщает Коммерсантъ. С начала августа падение рубля ускорилось примерно на 7%. Согласно подсчетам ЦБ, REER к доллару в августе снизился на 5,1%, к евро — на 4%. С начала года реальный эффективный курс рубля к доллару упал на 31,1%, к евро — на 32,9%.

Реальный эффективный курс рубля, учитывая инфляцию по отношению к валютам основных торговых партнеров, определяют, чтобы выявить динамику валютных курсов через среднее значение курсов валют торговых партнеров. Тогда как номинальный курс представляет средний обменный показатель без учета инфляции и рефляции.

Если реальный эффективный курс растет, значит, экспорт дорожает и его объемы падают, в то время как объемы импорта увеличиваются, а его стоимость становится ниже. В случае, если реальный курс снизился по отношению к базовому периоду, все наоборот.

Сегодня, 12 сентября, рубль продолжил укрепляться: доллар стоил меньше 93 руб., евро — меньше 100 руб. По состоянию на 17:52 мск курс доллара — 95 руб., курс евро — 101,87 руб. До этого в Банке России предупреждали, что ослабление рубля может сильнее отразиться на ценах в стране в ближайшее время. Аналитики Центробанка также сделали прогноз по уровню зарплат и курсу рубля на 2023 и 2024 гг. На 2023 г. специалисты прогнозируют 81,8 руб. за доллар, на 2024 и 2025 гг. — 85 руб. за доллар.

Скоординированные действия российских властей могут долго удерживать курс доллара в диапазоне 85-90 руб., заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.

Эксперты сходятся во мнении, что недавнее повышению ключевой ставки до 12% приведет к замедлению деловой активности по итогам второго полугодия и к охлаждению экономики, рассказывал DK.RU. Благодаря активному росту обрабатывающих отраслей и потребительского спроса темп роста российской экономики в 2023 г. может достигнуть 2,7%. Однако со второго полугодия текущего года ожидается замедление роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики.