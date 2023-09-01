«Денег мало, будет еще меньше». ВЭБ спрогнозировал замедление российской экономики

Эксперты сходятся во мнении, что недавнее повышению ключевой ставки до 12% приведет к замедлению деловой активности по итогам второго полугодия и к охлаждению экономики.

Экономика России по итогам 2023 г. покажет рост на 2,7%, а в 2024-м рост замедлится до 1,1%, пишет РБК со ссылкой на прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ).

Благодаря активному росту обрабатывающих отраслей и потребительского спроса темп роста российской экономики в 2023 году может достигнуть 2,7%. Однако со второго полугодия текущего года ожидается замедление роста на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, — сказано в исследовании.

В институте при этом полагают, что в 2025 г. рост может составит 2,3%, а в 2026 — 2%. По мнению экспертов, «санкционное давление, консолидация бюджета и более низкие темпы роста мировой экономики будут ограничивать рост ВВП России».

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников считает, что в третьем квартале этого года статистика покажет отрицательные темпы роста в промышленности, но устойчивым спадом это считать не следует:

Это будет маятниковое снижение, потому что перед этим был перегрев. Он выдохся сам по себе, и его немного придавили ужесточением ДКП (денежно-кредитная политика). За счет этого в начале следующего года уже даже чисто арифметически будет фиксироваться замедление экономического роста, в том числе и с учетом высокой базы первого полугодия текущего года.

Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая согласна, что значительное повышение ключевой ставки до 12% приведет к замедлению роста спроса и охлаждению «перегревающейся» экономики.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также считает, что деловая активность по итогам второго полугодия 2023 г. снизится. Куликов ожидает рост ВВП за полный год на уровне 2%. Среди причин замедления он называет снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов:

И, пожалуй, самое главное сейчас — приближение к естественным границам степени использования трудовых ресурсов и имеющихся физических мощностей. Этот факт был важной предпосылкой повышения ключевой ставки, он же является основным и в прогнозе замедления экономического роста в 2024 году относительно 2023-го, — подчеркнул Куликов.

Ускорить рост ВВП, по словам экспертов, может, например, смягчение денежно-кредитной политики. При этом Владимир Сальников полагает, что заявления в духе «дайте больше денег в экономику» неуместны:

Денег мало и, скорее всего, будет становиться все меньше. Поэтому вместо дополнительных инвестиций должны быть смарт-инвестиции, нужно резко повысить эффективность этих инвестиций, что управленчески очень сложно, — говорит он.

По расчётам ВЭБа, рост промышленного производства по итогам 2023 г. покажет 2,9%, в добывающих отраслях в этом году ожидается спад на 2,2%. Рост в обрабатывающей промышленности по итогам 2023 г. может составить 6,9%.

В институте подсчитали, что объемы строительства в 2023 г. могут вырасти на 8,9%, а на 2024 г. прогнозируется замедление темпов роста до 3,1%. С такими ожиданиями согласна гендиректор аналитической компании Sherpa Group Александра Галактионова. По ее оценкам, объем строительных работ в российских регионах по итогам года вырастет в пределах 7–11% до 14,9–15,5 трлн руб. В 2024 г. она тоже ожидает замедление темпов строительства, что может объясняться, в частности, окончанием действия ряда нацпроектов, включая основные мероприятия Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Ранее DK.RU публиковал прогноз Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП). По мнению экономистов, до 2026 г. наиболее вероятно развитие российской экономики по трем сценариям.

Первый — кризисный, он предполагает ужесточение санкций и глобальный экономический кризис, курс рубля опустится до 100-105 руб. за доллар к 2026 г., но экономика сможет выйти на рост в 1,5%.

Второй сценарий — стабилизационный: динамика ВВП составит 0,5-1,5% в 2023-2026 гг.

Третий — стимулирующий, который предполагает рост экономики на 0,7–2,5%, в 2023-2025 гг. в основном за счет «совместной инвестиционной активности государства и бизнеса».