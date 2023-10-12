Французский электропроизводитель Legrand продал все заводы в России спустя 30 лет работы

С 1993 г. популярный производитель электрооборудования владел тремя заводами и имел 20 представительств в РФ. Новый владелец собирается сохранить производство и рабочие места, вложив 1 млрд руб.

Французская компания Legrand, производившая электрооборудование разной степени сложности от розеток, выключателей и удлинителей до зарядных устройств для электромобилей, решила уйти из России в конце января из-за «растущих операционных трудностей и неопределенности». С тех пор компания рассматривала различные варианты, «чтобы обеспечить передачу своего бизнеса на наилучших условиях», и в конечном итоге заключила сделку с российской IEK GROUP.

Первое представительство в России Legrand открыла в 1993 г., ее производственные площадки располагались в Ульяновской области. На 2023 г. французы владели тремя производственными площадками и имели 20 представительств в России.

В сообщении российской компании отмечается, что представители Legrand «учли тот факт, что IEK GROUP имеет многолетний успешный опыт работы на электротехническом рынке и сильные рыночные позиции». IEK GROUP работает на электротехническом рынке с 1999 года. Ее главные производственные площади расположены в городах Ясногорск, Новосибирск и Казань. Общая площадь производственных цехов компании по состоянию на 2022 г. — 68 000 кв. м, по собственным данным.

В поддержку IEK GROUP также выступил губернатор Ульяновской области Алексей Русских: «Компания намерена увеличить число рабочих мест на предприятиях, расположенных в этом регионе»:

Несмотря на внешнеполитические обстоятельства, завод в нашем регионе продолжит работать в своем обычном режиме. Коллектив будет сохранен. Все эти аспекты мы очень подробно обсудили, получив ряд гарантий. Продукция предприятия сейчас очень востребована, запаса материалов заводу хватит на несколько месяцев.

Вложения нового собственника в развитие производства за три года составят 1 млрд руб., сообщили в IEK GROUP. Правительственная комиссия установила ключевые показатели на ближайшие три года для трех заводов. Их суммарная выручка в 2025 г. должна составить около 8,5 млрд руб.

Haier Group закрывает завод в Кирове, ранее писал DK.RU. Китайский производитель ликвидирует производство бытовой техники под итальянским брендом Candy. Участники рынка говорят, что завод в Кирове оснащен устаревшими линиями. Производство бытовой техники Candy в Кирове остановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу.