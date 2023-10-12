В экспозиции будут представлены работы лучших авторов всех ныне живущих поколений из городов Урала, сообщают организаторы. Всего около 600 работ от 300 авторов.

Сегодня в Екатеринбурге открылась межрегиональная художественная выставка «Большой Урал XIII». Уже прошли отборы произведений и к открытию выставки издан альбом-каталог. Напомним, что выставка «Большой Урал XIII», является продолжением цикла выставок в федеральных округах страны.

В экспозиции будут представлены работы лучших авторов всех ныне живущих поколений из городов: Екатеринбург, Златоуст, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Орск, Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск.

В Екатеринбурге экспозиция будет работать с 12 октября 2023 г. по 15 января 2024 г. в международном центре искусств «Главный проспект». Всего будет представлено почти 600 работ от 300 авторов.

Проект создан Союзом художников России к 300-летию Екатеринбурга. В нем представлены живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, а также работы, связанные с театром.

Лучшие произведения войдут в состав итоговой выставки «Россия», которая пройдет в Москве в начале следующего года.

Прикладное искусство представлено обширно: текстиль, гобелен, батик, керамика, смешанные техники разнообразные. Тюменское отделение представило косторезное искусство, Ханты-Мансийск и Ямал — национальные костюмы,— отметила председатель секции искусствоведения и художественной критики Свердловского регионального отделения Союза художников России, искусствовед Галина Шарко, цитата по «Ъ-Урал».

«Было приятно работать в этом пространстве. Отдельно живопись, отдельно графика, отдельно прикладное искусство, по всем залам стоит скульптура и керамика», — рассказал народный художник РФ, председатель Тюменского регионального отделения Союза художников России Александр Новик. цитата по «Ъ-Урал»).

Напомним, ранее мы писали о выставке, посвященной 95-летию Виталия Воловича и 300-летию Екатеринбурга. В качестве подарка городу организаторы выставки решили показать не только всем известные произведения автора, но и те, которые ранее были недоступны широкой публике. Здесь в экспозиции представлены иллюстрации к Слову о полку Игореве, также ранее не выставлявшиеся листы в технике простого карандаша и цветные листы. В витринах можно увидеть несколько работ в технике офорта.

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