В общественных пространствах Екатеринбурга появились новые арт-объекты

В рамках фестиваля Stenograffia художник из Москвы Vova NOOTK декорировал переход у Театра юного зрителя, а испанский автор Jaume Molera — объект на ул. Токарей (Подстанция Нагорная).

Арт-объект в подземном переходе возле ТЮЗа носит название «Оранжевый маршрут». В этой работе горожане могут узнать известные образы и символы Екатеринбурга: основателей города Татищева и Де Геннина, конструктивистские и модернистские здания.

Фото: Дмитрий Чабанов / «Стенограффия»

По словам автора, рядом с каждым из зданий появляются персонажи, которые лучше дополняют и раскрывают его. Так, рядом со спортивным комплексом «Динамо» изображен спортсмен, у цирка стоит и улыбается клоун, а у штаб-квартиры РМК (в народе прозванной ананасом) разместились банан и ягоды.

Фото: Дмитрий Чабанов / «Стенограффия»

Композиция испанского художника Jaume Molera, напротив, состоит из простых геометрических форм, которые переплетаются между собой и создают особенную историю. Автор не раскрывает сюжет работы и не дает ей названия. Он предлагает каждому зрителю найти в арт-объекте что-то свое.

Фото: Дмитрий Чабанов / «Стенограффия»

Напомним, что фестиваль Stenograffia стартовал в Екатеринбурге в середине июля. До конца сентября в городе появится более 50 работ уличных художников из разных стран и городов.

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