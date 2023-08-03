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В общественных пространствах Екатеринбурга появились новые арт-объекты

В общественных пространствах Екатеринбурга появились новые арт-объекты
Автор фото: Дмитрий Чабанов . Иллюстрация: «Стенограффия»

В рамках фестиваля Stenograffia художник из Москвы Vova NOOTK декорировал переход у Театра юного зрителя, а испанский автор Jaume Molera — объект на ул. Токарей (Подстанция Нагорная).

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Арт-объект в подземном переходе возле ТЮЗа носит название «Оранжевый маршрут». В этой работе горожане могут узнать известные образы и символы Екатеринбурга: основателей города Татищева и Де Геннина, конструктивистские и модернистские здания.

В общественных пространствах Екатеринбурга появились новые арт-объекты 1

Фото: Дмитрий Чабанов / «Стенограффия»

По словам автора, рядом с каждым из зданий появляются персонажи, которые лучше дополняют и раскрывают его. Так, рядом со спортивным комплексом «Динамо» изображен спортсмен, у цирка стоит и улыбается клоун, а у штаб-квартиры РМК (в народе прозванной ананасом) разместились банан и ягоды.

В общественных пространствах Екатеринбурга появились новые арт-объекты 2

Фото: Дмитрий Чабанов / «Стенограффия»

Композиция испанского художника Jaume Molera, напротив, состоит из простых геометрических форм, которые переплетаются между собой и создают особенную историю. Автор не раскрывает сюжет работы и не дает ей названия. Он предлагает каждому зрителю найти в арт-объекте что-то свое. 

В общественных пространствах Екатеринбурга появились новые арт-объекты 3

Фото: Дмитрий Чабанов / «Стенограффия»

Напомним, что фестиваль Stenograffia стартовал в Екатеринбурге в середине июля. До конца сентября в городе появится более 50 работ уличных художников из разных стран и городов.  

Ранее DK.RU сообщил, что на ул. Вайнера протестировали медиафасады. На гигантских экранах, установленных от ул. Малышева до ул. Ленина, транслируется световое шоу под популярную музыку.

Автор: Виктория Говорковская
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