В Екатеринбурге стартовала Stenograffia. Что ждет горожан?

На фестиваль приехали в том числе уличные художники из других стран. Изображениями украсят объекты как в столице региона, так и в небольших населенных пунктах.

В Екатеринбурге начал работу арт-фестиваль Stenograffia. До конца сентября в городе появится более 50 работ от уличных художников из разных стран и городов. Например, Джауме Мольера, художник из Испании, создаст мурал на стене подстанции на ул. Токарей, 31А. Его работа станет симбиозом элементов культуры Испании и видеоигр. За основу художник взял цвет и композицию с обилием геометрических фигур, люди смогут смотреть на произведение и трактовать его по-своему:

В моих произведениях есть общие символы, чтобы человек смог придумать свою историю, смотря на картину. Для меня участие в фестивале — большая гордость и отличная возможность узнать Россию лучше. Я удивлен профессионализмом, который показывают участники, — делится Джауме Мольера.

Еще один мурал создаст в Екатеринбурге Андрей Калугин из Махачкалы. На ул. Седова, 21 появится картина, навеянная его детскими воспоминаниями:

Я решил передать состояние, когда ты наедине с природой. Ты не хочешь возвращаться в душный город.

Руслана «Purpur.moon» из Алматы будет рисовать на улице впервые. Ее персонажи из мультика «Котенок Гав» разместятся в разных местах города. Так художница рассчитывает привлечь внимание к проблемам приютов животных. Рядом с рисунками будет расположен QR-код, пройдя по которому можно будет отправить денежную поддержку бездомным животным.

В этом году художники, принимающие участие в фестивале, не ограничены в выборе поверхностей, будет разрисован даже один из городских трамваев, он будет оформлен в анималистичном стиле. Арт-объекты появятся и в небольших населенных пунктах области. Например, в селе Маминское художники разрисуют гидроэлектростанцию.

Принять участие в фестивале могут и простые горожане. В рамках проекта «Люди рисуют» любой желающий, взяв кисти и краски в руки, сможет раскрасить часть огромного мурала.

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