Израиль нанес авиаудары по Сирии, Блинкен прилетел в Тель-Авив. Главное к этому часу

По данным ООН, более 330 тыс. палестинцев покинула сектор Газа. Анклав находится в блокаде, туда не подается электричество и вода, а Израиль готовится начать сухопутную операцию.

Военный конфликт между исламистским движением ХАМАС и Израилем продолжается с 7 октября. По данным Минздрава Палестины, 1354 человек погибли в Секторе Газа. Ранения получили 6049 палестинцев.

В Израиле после атак ХАМАС погибшими числятся 1,3 тыс. человек. Около 3,3 тыс. пострадали.

12 октября Израильские ВВС нанесли удары по Сирии, с территории которой ранее велись обстрелы по территории Израиля. В частности, ракетный удар был нанесен по международным аэропортам Дамаска и Алеппо.

Также армия Израиля направила резервистов в города на границе с Ливаном — ещё одним потенциальным участником военного конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Он заявил, что, помимо всего прочего, прилетел в Израиль как этнический еврей и заявил, что США всегда будет на стороне Израиля. Блинкен также сообщил, что в результате военного конфликта погибшими числятся 25 граждан США.

Встреча президента Палестины Махмуда Аббаса с Блинкеном запланирована на 13 октября.

В плену ХАМАСа в Секторе Газа могут находиться от 100 до 150 израильтян. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Сектор Газа будет без электричества и воды до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой. 11 октября в Секторе Газа остановилась работа единственной электростанции. Власти сообщили, что гуманитарные учреждения в анклаве практически парализованы.

Власти Египта призвали направить гуманитарную помощь в Сектор Газа, но выступили против того, чтобы на территории Египта создавались безопасные зоны для беженцев. Первый самолет с гуманитарной помощью для жителей Сектора Газа из Иордании прибыл в аэропорт города Эль-Ариш в Египте.

По данным ООН, более 330 тыс. палестинцев покинула Сектор Газа.

Президент США Джо Байден допустил переброску дополнительных войск на Ближний Восток. По данным Пентагона, сейчас в регионе находится около 30 тыс. американских военных.

Ранее DK.RU рассказывал, что ряд европейских и американских авиакомпаний заявили о приостановке авиасообщения с Израилем.