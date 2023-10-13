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ФНС хочет взыскать с уральского банка более полумиллиарда рублей

ФНС хочет взыскать с уральского банка более полумиллиарда рублей
Иллюстрация: e1.ru

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда сочла, что банк не имел права на льготу по соглашению об избежании двойного налогообложения, и отменила ранее принятые в его пользу решения.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

В 2012–2014 гг. Уральский банк реконструкции и развития взял в кредит у сингапурской компании Xangbo $145 млн. По нему УБРиР выплатил по процентам 2,43 млрд руб.: в 2016 г. — по пониженной ставке в 7,5%, а в 2017 и 2018 гг. — по нулевой. Налоговый орган посчитал, что УБРиР, прикрываясь международным соглашением, незаконно использовал льготу для оптимизации налогов.

ФНС обратилась в суд, чтобы взыскать с банка более 580 млн руб.: 405,08 млн руб. — доначисленный налог, 167,78 млн руб. — пени, 7,4 млн руб. — штраф. Арбитражный суд Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа последовательно отклонили иск.

Однако судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда не согласилась с выводами трех инстанций, сообщает 66.ru. Главным аргументом в принятии решения в пользу ФНС стало то, что единственный акционер Xangbo — компания Maritime Trade Corp, резидент офшорной зоны на Каймановых островах. Фактически она кредитовала УБРиР и получала процентный доход. При этом компания зарегистрирована в юрисдикции, у которой нет соглашения об избежании двойного налогообложения с РФ. Поэтому банк должен был платиться по ставке в 20%.

Напомним, что 8 августа РФ в одностороннем порядке «приостановила» налоговые договоры с «недружественными» странами. Старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал DK.RU, какими могут быть последствия приостановки действия соглашений для бизнеса и физлиц, и когда они наступят.

Автор: Виктория Говорковская
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