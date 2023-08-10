«Налоговая нагрузка бизнеса может вырасти до 50%» — Роман Речкин — о «приостановке» СИДН

8 августа РФ в одностороннем порядке «приостановила» налоговые договоры с «недружественными» странами. Последствия ощутит на себе и бизнес, и миллионы россиян. Есть ли у этого решения бенефициары?

8 августа президент Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия отдельных положений международных договоров РФ по вопросам налогообложения». В частности, документом предусматривается приостановка действия соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами. В списке Польша, США, Южная Корея, Швеция, Люксембург, Румыния, Болгария, Великобритания, Венгрия, Ирландия, Словакия, Албания, Бельгия, Словения, Хорватия, Канада, Швейцария, Черногория, Чехия, Дания, Италия, Финляндия, Германия, Франция, Македония, Кипр, Испания, Литва, Исландия, Португалия, Австрия, Греция, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Мальта и Япония.

Этот шаг объясняется необходимостью принятия безотлагательных мер в связи с недружественными действиями стран. Правительству поручено разработать соответствующие законы и внести их на рассмотрение в Госдуму.

DK.RU попросил старшего партнера юридической фирмы INTELLECT Романа Речкина прокомментировать, какими могут быть последствия приостановки действия соглашений для бизнеса и физлиц, и когда они наступят.

Кого и каким образом коснется указ президента?

— Указ затронет интересы всех граждан и компаний, которые, находясь в одной стране, получают доходы от источников в другой. Любое соглашение об избежании двойного налогообложения регулирует два основных вопроса. Во-первых, это установление льготных (пониженных) ставок налогов по отдельным видам доходов (от трудовой деятельности, дивидендов, процентов, доходов от недвижимости, интеллектуальной собственности и пр.) с обложением этих доходов только в одном из государств. Во-вторых, это устранение двойного налогообложения (возможность зачета налога, уплаченного в одном государстве, в счет уплаты налога в другом государстве). Президент РФ «приостановил действие» как раз статей СИДН об установлении льготных (пониженных) ставок налогов по отдельным видам доходов.

Поэтому самым очевидным последствием указа станет рост налоговой нагрузки для всех лиц, получающих трансграничные доходы. Например, налоговая ставка по дивидендам в СИДН обычно не превышает 10% (при соблюдении определенных условий — 5%), после «приостановления действия» этих норм будет применяться базовая ставка, установленная национальным законодательством, в РФ это 15%. Аналогично со всеми видами доходов: будут применяться базовые (обычно — более высокие, чем в СИДН) налоговые ставки. Думаю, в целом совокупная налоговая нагрузка бизнеса может вырасти от 30 до 50%.

Возьмем в качестве примера Райффайзен Банк, который недавно в очередной раз передумал уходить из России. У него австрийская материнская компания. До 8 августа 2023 г. благодаря СИДН российское подразделение платило налоги с дивидендов только в одной стране, причем, по пониженной ставке. После приостановки действия соглашения со стороны России (что думает об этом Австрия, мы пока не знаем), российский налоговый орган вправе сказать: уважаемый Райффайзен Банк, теперь вы будете платить налоги с дивидендов в российский бюджет, причем не по льготной ставке, а по указанной в законе.

Если же Австрия денонсирует соглашение, банк столкнется с еще большей проблемой: сначала он заплатит 15% с дивидендов в российский бюджет, а, когда деньги (доходы, полученные в России) придут в Австрию, австрийский налоговый орган может обязать его заплатить с них налог в казну Австрии. И формально он будет прав.

С физическими лицами ситуация будет развиваться по аналогичному сценарию?

— С физлицами дело обстоит несколько иначе. В июле в России Налоговый кодекс был изменен в части налогообложения релокантов — граждан, которые уехали из страны и перестали быть ее налоговыми резидентами. Раньше закон работал следующим образом: пока гражданин, который уехал из России, работает за ее пределами, но получает доход от этой трудовой деятельности от источников в России, остается ее налоговым резидентом, налог за него (13%) платит российский работодатель. Как только человек утрачивал статус российского налогового резидента, обязанность по уплате налога в российский бюджет с его дохода прекращалось. Таким образом базовое правило сводилось к следующему: российский налоговый резидент платит в российский бюджет налог с доходов как от источников в России, так и от источников за пределами России. А нерезидент платит налоги в российский бюджет только с доходов от источников в России. Это разумно.

Что поменялось? Доход от трудовой деятельности нерезидента несмотря на то, что эта деятельность осуществляется за пределами РФ, НК РФ теперь признает «доходом от источников в РФ». А с доходов от источников в России, даже являясь нерезидентом, вы обязаны платить 13% в российский бюджет. Эта норма противоречит соглашениям об избежании двойного налогообложения, но таково теперь правило НК РФ.

Придется ли релоканту платить налог еще и в казну «недружественной» страны, в которой он сейчас проживает, будет зависеть от того, денонсирует ли она соответствующее соглашение. Если денонсирует, норма о зачете (избежании двойного налогообложения) утратит силу.

Строго говоря, норма о возможности зачета уплаченных налогов организаций содержится в Налоговом кодексе РФ применительно к налогу на прибыль организаций, то есть, теоретически зачет налогов для организаций может работать и без соглашений. Однако будет ли допускать такой зачет иностранное государство, денонсировавшее СИДН, большой вопрос. Но для физлиц НК РФ возможность зачета в одной стране налогов, уплаченных в другой стране, не предусматривает. Эта возможность существует только благодаря СИДН.

Таким образом, в худшем сценарии один и тот же доход будет облагаться налогом дважды: и в России, и в стране, где он получен.

Указа президента достаточно для вступления изменений в силу? Или они «заработают» после принятия соответствующего закона?

— Соглашение об избежании двойного налогообложения — это международный нормативный акт. До сих пор такие акты имели большую силу, нежели нормы внутреннего российского законодательства. С другой стороны, РФ может для себя, внутри страны, устанавливать любые правила, что, по сути, она и сделала.

Так, по российскому закону о международных договорах, РФ вправе приостанавливать действие международных договоров в качестве реакции на недружественные действия других стран. Приостановление производится указом президента, после чего проект соответствующего федерального закона о «приостановлении» незамедлительно вносится в Государственную Думу. Если Госдума откажется его принять, приостановление утрачивает юридическую силу. В наших реалиях мы понимаем, что Госдума примет соответствующий закон без каких-либо возражений. Таким образом, указа президента РФ достаточно для вступления изменений в силу.

При этом сами соглашения об избежании двойного налогообложения не предполагают возможности их приостановления, тем более частичного. Соглашение действует, пока оно не денонсировано: пока любая из сторон не откажется его применять. С точки зрения «права здорового человека» надо руководствоваться международным договором, поскольку он имеет большую юридическую силу. Но в текущей ситуации, как говорится, без вариантов. Поэтому формально это приостановление имеет юридическую силу в России.

То есть, теперь гражданам и бизнесу остается ждать реакции иностранных государств? Какие варианты возможны?

— Да. У государства, являющегося стороной СИДН с РФ, есть несколько вариантов реагирования на действия нашей страны. Первый вариант: оно может согласиться с позицией РФ, что СИДН в части приостановлено, а в остальной части действует. Мне этот вариант представляется фантастическим. Второй вариант: государство может не признать приостановление действия отдельных норм СИДН, настаивая, что соответствующее соглашение действует полностью. Этот вариант мне не кажется разумным, поскольку он приведет к несимметричному налогообложению, выгодному РФ. То есть, РФ не будет применять льготные ставки по отдельным видам доходов, а государство — вторая сторона СИДН — будет применять пониженные ставки в ущерб себе и своей экономике. Третий вариант — государство, заключившее СИДН с РФ, полностью прекратит действие (денонсирует) СИДН. К сожалению, этот вариант мне кажется наиболее вероятным.

Очень хочется определить происходящее словом «бардак»...

— Я называю это «аварийной юриспруденцией». Происходит то, что не вписывается ни в какие правила. Мы делаем, что хотим, не оглядываясь ни на международные договоры и нормы, ни на здравый смысл.

На ваш взгляд, почему президент подписал такой указ именно сейчас, в августе 2023 года, а не год назад, не полгода назад?

— Я могу объяснить это решение только усилением курса на изоляцию России, российской экономики от мирового движения товаров, денег и услуг. Российское государство пытается «закапсулироваться». Полтора года назад Российская Федерация заявила о намерении пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, поскольку считала условия слишком мягкими. И даже начала действовать в этом направлении. В частности, мы пересмотрели соглашения с Кипром и Мальтой. Пытались пересмотреть СИДН с Нидерландами, но Нидерланды отказались его пересматривать, и соглашение было денонсировано. Это произошло еще до начала СВО.

Несколько месяцев назад в СМИ начала появляться информация, что РФ готовится к «масштабному» пересмотру СИДН. Даже назывался срок подписания указа — июнь. Вряд ли кто-то сможет объяснить, почему это произошло в начале августа.

Я не вижу весомых стимулов, которые могли толкнуть к принятию этого решения. Скорее всего, оно принято по эмоциональным, психологическим мотивам, а не по рациональным и финансовым причинам. Поскольку ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, эта инициатива не соответствует интересам бюджета РФ.

В краткосрочной перспективе — это достаточно резкий рост налоговой нагрузки на весь бизнес, риски банкротства. В долгосрочной — такой рост налогообложения исключает какое-либо инвестирование, экономический рост.

Допустим, государство не особо думает о гражданах, которые уехали. А как же российский бизнес, который все еще работает за границей? Например, нефтеперерабатывающие заводы в различных странах, принадлежащие российским компаниям? Есть и другие российские проекты за пределами страны. С приостановкой СИДН у них на пустом месте возникла «головная боль». Как и у иностранных компаний, которые продолжают работать в России. Полагаю, уже упомянутый выше Райффайзен Банк будет заново сводить свой баланс, потому что его налоговая нагрузка существенно вырастет. Останется ли его российский бизнес настолько же рентабельным — большой вопрос.

Наши чиновники с гордостью говорят о том, что иностранный бизнес из России полностью не ушел. Этот указ заставит компании еще раз подумать, а стоит ли продолжать деятельность в РФ.

Предположим, реализуется худший сценарий: гражданам и бизнесу придется платить налоги в казну двух стран. С какого момента?

— Скорее всего, в России новое налоговое правило начнет действовать в отношении доходов, полученных после прекращения действия конкретного соглашения. Что касается других стран, процедура денонсации соглашений (если соответствующее решение будет принято) достаточно длительная. Если вторая сторона решит следовать правилам, процесс растянется на полгода-год. Но нельзя исключать вариант, когда то или иное государство ответит симметрично, следуя принципу: раз вы отказались от исполнения обязательств, то и мы не будем их исполнять.

Можно ли дать какие-то рекомендации частным лицам и компаниям? Или в моменте остается просто сидеть, ждать и смотреть, к чему эта ситуация приведет?

— Сейчас мяч полностью на стороне государств, выступающих второй стороной соглашений: как они отреагируют на позицию России. В ситуации неопределенности точно не надо никуда «бежать». Тем более что позиции государств могут быть разными. Наверное, Евросоюз выработает единый подход. Но вряд ли Австралия, Сингапур или Япония будут на него ориентироваться.

Предположу, что у бизнеса нет вариантов избежать двойного налогообложения — его деятельность прозрачна. А что с физлицами? Есть ли у государства инструменты, позволяющие выявить тех, кто получает доходы за границей (за аренду, услуги), если деньги приходят на зарубежные счета в «недружественных» странах?

— Вы недооцениваете адаптивность российского бизнеса. И налоговые консультанты не зря едят свой хлеб. Борьба с легализацией доходов в целом эффективна, но какие-то решения, позволяющие «оптимизировать» налоги, еще остаются. Бизнес что-то придумает, он будет «крутиться». Как «крутится» с параллельным импортом, с выстраиванием логистических цепочек. Формально движение товаров из Евросоюза заблокировано, но в наших магазинах их по-прежнему можно купить. Разумеется, имеет место вопрос: за сколько и с какими затратами? Но наш бизнес очень адаптивный.

Когда налоговые органы проверяют конкретного налогоплательщика, от них сложно что-то скрыть. Но ведь всех и за все периоды не проверишь — ресурсов не хватит. Кого-то ты найдешь, поймаешь и доначислишь, а до кого-то руки не дойдут.

У граждан еще больше возможностей для применения различных схем, чем у бизнеса. От переоформления имущества, приносящего доход, на родственников, до налички и криптовалюты. Но в целом это зависит от того, какие доходы и из каких источников получает человек, а также от его налогового резидентства.

Кроме того, граждан, которых затронет приостановление СИДН, не менее нескольких миллионов (по разным оценкам более миллиона граждан РФ уехали из страны только за последние полтора года). Сколько ресурсов потребуется налоговому органу на то, чтобы их проконтролировать? Возможно ли это вообще? Тем более что не все иностранные финансовые органы отвечают теперь на запросы российских налоговиков, не все государства представляют информацию. Какая-то информация нечитабельна и пр. Это очень объемная работа. А сколько можно доначислить физлицам? Не думаю, что очень много. Так что возникает вопрос: стоит ли овчинка выделки?

Какие-то неудобства некоторому количеству релокантов государство создаст, но доначислить «всем» и «все» вряд ли получится. Впрочем, повторюсь, причины приостановления СИДН вряд ли финансовые, государство вряд ли рассчитывает существенно «пополнить бюджет» таким образом.

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