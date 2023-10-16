«Охота — зло, охотник — браконьер!» Шесть аргументов, почему это вредный и ложный тезис

«Настоящая охота — всегда сберегающая, даже если она трофейная. Ведь добываются особи, которые не участвуют в поддержании популяции». В чем ошибаются зоозащитники? — предприниматель Дмитрий Панов.

Недавно организация под названием «Всероссийское народное экологическое зоозащитное движение» написала письмо президенту РФ Владимиру Путину и еще в три инстанции с требованием запретить охоту в России. По мнению зоозащитников, для сохранения и регулирования популяции лесных зверей вполне достаточно егерских служб, а разрешать охоту простым гражданам — безнравственно и опасно.

Письмо изобилует душераздирающими предостережениями. Так, авторы считают, что спортивная и любительская охота может привести к формированию вооруженных группировок и росту оборота оружия. Они указывают, что охотники одержимы жаждой заполучить побольше трофеев, из-за чего сокращается популяция краснокнижных животных. К тому же, считают они, охота — это очень опасное занятие, в результате которого погибают 100-150 человек в год (откуда статистика, не уточняется), которых принимают за животных и случайно убивают.

Но самое болезненное и нестерпимое для авторов письма — то, что «любительская и спортивная охота ... является ничем иным, как развлечением, кровавым, неуместным, ничем не оправданным… Все эти физически здоровые охотники, умеющие пользоваться оружием, имеющие стаж, ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕ ИДУТ НА Специальную Военную Операцию, хотя их опыт мог бы пригодиться именно в защите Родины от внешнего врага НА ПОЛЕ БИТВЫ, они должны быть призваны первыми, но они предпочитают развлекаться внутри России, паля по животным и попутно убивая детей, женщин, стариков, обычных людей!».

В завершение послания зоозащитники призывают президента «остановить этот охотничий беспредел внутри страны, внести запрет на любительскую и спортивную охоту и изменить 209-ФЗ».

Тех, кто серьезно увлекается охотой, подобные письма ставят в тупик. Мало того, что люди даже не пытаются вникнуть в суть этого занятия, разобраться, что же на самом деле влияет на популяцию животных, так еще и обвиняют их в отсутствии патриотизма и потакании своим низменным желаниям.

Предприниматель Дмитрий Панов, автор youtube-канала «Охота в России», рассказал DK.RU, в чем заблуждаются зоозащитники и почему охота — это вовсе не зло, а скорее наоборот.

— Вы меня знаете как человека социально ответственного. Много проектов и инициатив, которые направлены на развитие экономики родного края. В свободное от основной занятости время есть у меня любимое хобби — быть на природе. Но не просто созерцать красоты разных, в том числе и самых отдаленных, уголков нашей страны, а еще рыбачить и охотиться.

Скажу сразу — всё исключительно в рамках закона. По лицензии, правильным способом, в правильное время и на разрешенной территории. Иное — табу!

У меня к этому роду деятельности отношение свое. Я его пропагандирую — личным примером, в СМИ, качественно развивая собственный видеоканал в интернете. Потому что считаю охоту и рыбалку занятием социально важным.

А вот традиционное мнение, конечно, иное. Потому что так проще, чем подумать, узнать, посмотреть на вещи шире. Давайте рассмотрим самые популярные заблуждения, посвященные тезису «охота — это зло».

Охотник — не браконьер

Первое. Любое нарушение правил охоты просто недопустимо, а их грубое нарушение вообще является браконьерством. Так вот — чаще никто из тех, кто высказывается против охоты, не разбирается, разрешен ли отстрел популяции законом (что всегда оправдано ее численностью и риском нарушения баланса данной экосистемы). Любой охотник у них — априори варвар. Которого даже «правильнее» все же назвать браконьером. Но это, как уже было сказано, другая история. Не про охоту. «Охотничью этику» и «Охотминимум» никто не отменял. Поэтому браконьерство — это не охота, а охотник — не браконьер.

Настоящая охота — она всегда сберегающая. Даже если она трофейная. Ведь добываются те особи, которые не участвуют в воспроизводстве и поддержании популяции. Для правильного трофейного охотника чем старее добыча, тем лучше. А если птица — то самец предпочтительнее самки. И то, в основном, по осени.

Охота с лайками — вообще древний вид охоты, направленный на добычу пропитания. Все, что добывается, идет в пищу. Или в иные, но также полезные процессы. Например, медвежья желчь имеет лечебные свойства и используется в медицине. Придает тонус, восстанавливает печень, заживляет раны… Есть еще много чудодейственных рецептов, в которых охотничьи трофеи служат основными ингредиентами.

Все в дело и с уважением к зверю. И не брать сверх нужной меры.

Легко любить природу через монитор

Главные, кстати говоря, утверждающие, что охота — зло, это жители крупных мегаполисов, которые любят природу «из окна монитора». А в реальности бывает еще и так — Камчатских фермеров измучили нападениями медведи-скотинники. Что прикажете с этим делать, если не брать ружье? И это второе.

Думаю, комментарии излишни. Хищники — волк и медведь — требуют учета и регуляции. И да, именно со стороны человека. И это тоже любовь к природе. Но уже в ее активном проявлении. Иначе можно попросту в один прекрасный момент потерять не только стадо домашнего барана, но и недосчитаться в лесу косуль или лося как вида. А там, глядишь, и до туристов недалеко. А медведей сейчас стало больше, потому что ужесточились законы, разрешающие их добычу, и наказания за добычу несанкционированную.

Не человек — главный враг зверя

Третье. «Кабанью самку (зайчиху, волчицу…) стрелять нельзя, целься в выводок. Все равно до конца зимы из них едва ли половина доживет», — подобные вариации от егерей и бывалых охотников слышатся постоянно. Потому что не человек с ружьем в лесу — главная напасть зверя. А голод, холод, хищник покрупнее да посильнее, травмы и болезни. Под ружье, как и под зубы природных врагов, чаще попадают те, кто слабее. Естественный отбор. А сильные дают сильное потомство.

Охотхозяйства (которые тоже «зло») строго следят, чтобы этот закон природы функционировал естественным образом. Без перегибов и ошибок. Парадокс, но так зверья в наших лесах становится только больше. Это проверенный факт, не раз подтвержденный цифрами.

Потому что еды, воды, «жилплощади» и кислорода хватает, чтобы каждому захотелось продолжения рода. Согласитесь, тесная коммуналка с общей кухней — та еще романтика. Не выстрелит охотник, медведь всех не подерет… значит, природа сама возьмет свое. Правда, в более внушительных масштабах. Подстрелил трех кабанчиков из выводка — спас жизнь остальным пяти. Вот такая она — логика научная, а не привычная многим — эмоциональная. Невероятно, но как факт — очевидная.

Охота учит мужчину быть мужиком

Четвертое. А слабо на равных? Или — с ружьем на бедную птичку? Нечестно! Или, может, на кабана и медведя?

Объясните тогда, пожалуйста, то же самое мишке, когда будете у него своего домашнего барана отбирать. «Давай, косолапый, кто кого в шахматы одолеет, того и баран»! И еще — чур, не жульничать, когти спрятать, мышцы не напрягать. Оружие и интеллект хоть как-то уравняли шансы при противостоянии со зверем в его родной стихии. И снова не говоря уже про его силу, скорость, нюх, чутье и осторожность.

Кстати, тут можно еще равноправие курицы из магазина вспомнить, или бычка, ведомого на бойню… Чем охотник в честной природной борьбе хуже держателя птицефабрики?

Пятое. Каждый настоящий охотник скажет вам, что он не знает ни одного своего брата, который бы оставил за собой мусор или непотушенный костер. А вот турист — он же тут гость, ему «можно». Продираясь раз за разом по лесам и болотам в единении с природой, человек проникается уважением к ней, как бы это банально ни звучало, в нем воспитывается культура. Не в университетах на уроках природоведения, или окружающего мира в школе. А в глухой труднопроходимой зеленой (или снежной) местности, подальше от цивилизации.

Шестое. Актуальное. Нажать на курок. Момент непростой. Решающий. Хотя при этом непосредственно выстрел — лишь очень малая часть охоты. Зато это проявление характера.

Охота учит мужчину, мальчика, быть мужиком. Развести костер, приготовить еду и ночлег в «полевых» (или лесных) условиях (причем в дождь и снег), ориентироваться в дикой местности, держать ружье. Прокормить семью своими силами, в конце концов (без щедрости чужого дяди).

Охота — это про стиль жизни. Жизнь может складываться по-разному, но воспитание, культура, мужественность, формирование характера еще никому и никогда не вредили. И в дальнейшем не повредят. Тем более, если придется вставать на защиту своей Родины. Со всеми ее полями, лесами, реками, горами, дорогими и близкими людьми. Не хочется, конечно, об этом… Но мужик должен быть мужиком.

Вот потому, как и говорил вначале, я рассказываю обо всем этом в своем видеоканале. Чтобы все было понято правильно, воспринято с точки зрения науки и усвоено, особенно молодым поколением. За которым, как известно, наше будущее.

Вот такое у меня социальное хобби. На злобу дня. Прививающее знания о том, что такое жизнь, смерть и природа, русский дух и наша культура. Сила!

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