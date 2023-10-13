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Владимир Путин оценил рост экономики России по итогам 2023 года в 3%:

Владимир Путин оценил рост экономики России по итогам 2023 года в 3%:
Иллюстрация: РИА Новости

Рост ВВП по словам главы государства приблизится к 3% в этом году. В ЦБ говорят, что рост экономики может замедлится в четвертом квартале на фоне окончания восстановительного импульса.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Экономика России по итогам 2023 г. вырастет на 3%, об этом президент России Владимир Путин сообщил на заседании глав государств СНГ в узком составе, пишут Ведомости.

В этом году будет близко к 3% роста ВВП, — сказал президент.  

Он добавил, что в России укрепляются «базовые, фундаментальные условия» для развития отношений со странами СНГ.  

Я имею в виду прежде всего состояние российской экономики на сегодняшней день. Хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая, — уточнил он.  

Вместе с тем зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в интервью Интерфаксу, что темпы роста российской экономики в третьем квартале будут близки к результатам первого и второго кварталов.  

Восстановительная фаза экономического роста завершилась к середине года. Тем не менее, экономический рост продолжается. По третьему кварталу, по всей видимости, мы получим темпы роста квартал к кварталу с поправкой на сезонность, близкие к тому, что наблюдались в первых двух кварталах, — рассказал он.

При этом в четвертом квартале на фоне окончания восстановительного импульса темпы роста, вероятно, несколько замедлятся, предупредил Заботкин.  

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил о более скромных темпах роста. По его словам, на протяжении ближайших трех лет российская экономика будет расти в среднем на 2,2-2,3% ежегодно. Силуанов в своем прогнозе опирался на то, что в ближайшие годы будет рост мировой экономики, а также стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам   

Автор: Екатерина Тарханова
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