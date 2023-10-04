Глава Минфина Антон Силуанов ожидает стабильного роста ВВП РФ. Но это не точно

Министр финансов считает, что россиянам стоит быть готовыми ко всему. Но в будущее смотрит с нескрываемым оптимизмом. Впереди рост экономики больше 2%, 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет.

Бюджетная политика сейча реализуется исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Политик предполагает, что экономика на протяжении ближайших трех лет будет расти темпами выше 2%. Динамика российской экономики превысит 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет:

О тех условиях, в которых формировался бюджет, какие наши прогнозы… В целом мы реализуем бюджетную политику исходя из достаточно благоприятных макроэкономических условий. Планируется и рост мировой экономики, стабильный спрос на традиционные товары российского экспорта по достаточно высоким ценам, сохраняется устойчивая динамика российской экономики — темпы роста экономики больше 2%, 2,2-2,3% ежегодно на протяжении трех лет. Тем не менее мы должны быть готовы к различным сценариям.

При этом Силуанов подчеркнул, что бюджет не должен полагаться на благостные прогнозы, бюджет должен учитывать все те обязательства, которые принимались. «Набирают обороты экономическая, финансовая фрагментация, структурный дисбаланс никуда не делся, да и санкции тоже. Как вводились, так и продолжают вводиться в отношении нашей страны. Поэтому нам надо быть ко всему готовыми», — добавил он.