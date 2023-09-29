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«Если ничего не покупать, то цены нормальные». Силуанов об инфляции и дефиците бюджета

«Если ничего не покупать, то цены нормальные». Силуанов об инфляции и дефиците бюджета
Иллюстрация: РИА Новости

Министр финансов РФ на Московском финансовом форуме пошутил об уровне инфляции. И не забыл про бюджет. По его словам, он «нормальный и здоровый», а денег в стране на все хватит.

#НОВОСТИ

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал ситуацию с ценами в магазинах. На пленарном заседании Московского финансового форума глава Минфина сказал:

Я в интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И всё понятно, правда? Просто речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять, — цитируют министра «Известия».

Ранее DK.RU рассказывал, что Министерство экономического развития изменило прогноз по инфляции в 2023 г. — оно повысило ее прогнозный уровень с апрельских 5,3% до 7,5%. Напомним, что из-за слабого рубля о предстоящем росте заявили многие производители пищевой продукции. Подорожает алкоголь, кетчуп и майонез, кофе и чай, а также оливковое масло. Продуктовая инфляция может достигнуть двузначных показателей.  

Также на форуме Антон Силуанов высказался и по поводу дефицита бюджета. По его словам, бюджетных средств России хватит на все запланированные цели:  

Есть выражение, всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, денег хватит. <…> Но сколько бы денег ни было, к ним всегда нужны голова и руки. Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить, это важно, — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что бюджет растет и в следующем году он составит 36,6 трлн руб.:

Нормальный, здоровый бюджет, — отметил министр.  

Ранее правительство одобрило предложение Минфина сократить расходы бюджета в 2024 г. на 10%, или на 450 млрд руб.    

Автор: Екатерина Тарханова
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