Отразится на ценах в конце года. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2023 г.

Ведомство считает, что вместе с инфляцией вырастут реальные располагаемые доходы и зарплаты населения. Кроме того, в 2024 г. индексация тарифов будет выше, чем планировалось.

Министерство экономического развития изменило прогноз по инфляции в 2023 г. — оно повысило ее прогнозный уровень с апрельских 5,3% до 7,5%, пишут «Ведомости». На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними — на уровне 4%.

Минэкономразвития объясняет, что повышение прогноза по инфляции связано с колебаниями курса рубля. В ведомстве полагают, что на ценах это отразится ближе к концу года.

Более высокая инфляция может привести к тому, что индексация тарифов в 2024 г. окажется выше, чем планировалось, — сказано в документе.

Из обновленного прогноза также следует, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. составит около 4,3% вместо планируемых 3,4%, а рост реальных зарплат прогнозируется на уровне 6,2% (в апрельском прогнозе было 5,4%).

Среднегодовой курс доллара в текущем году ведомство оценивает в 85 руб. при стоимости нефти марки Brent $83,5 за баррель. В 2024 г. среднегодовой курс доллара составит около 90 руб. Brent будет стоить $85.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 г. составит 2,5 % ВВП, рассказывал DK.RU.

Добавим, что рост цен на продукты по итогам 2023 г. может быть двузначным. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, сладости, соусы, детское питание, чай и кофе, а также на оливковое масло.