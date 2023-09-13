Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.09
94,70
101,56
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Отразится на ценах в конце года. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2023 г.

Отразится на ценах в конце года. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2023 г.
Иллюстрация: РИА новости

Ведомство считает, что вместе с инфляцией вырастут реальные располагаемые доходы и зарплаты населения. Кроме того, в 2024 г. индексация тарифов будет выше, чем планировалось.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Министерство экономического развития изменило прогноз по инфляции в 2023 г. — оно повысило ее прогнозный уровень с апрельских 5,3% до 7,5%, пишут «Ведомости». На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними — на уровне 4%. 

Минэкономразвития объясняет, что повышение прогноза по инфляции связано с колебаниями курса рубля. В ведомстве полагают, что на ценах это отразится ближе к концу года.  

Более высокая инфляция может привести к тому, что индексация тарифов в 2024 г. окажется выше, чем планировалось, — сказано в документе.

Из обновленного прогноза также следует, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. составит около 4,3% вместо планируемых 3,4%, а рост реальных зарплат прогнозируется на уровне 6,2% (в апрельском прогнозе было 5,4%).

Среднегодовой курс доллара в текущем году ведомство оценивает в 85 руб. при стоимости нефти марки Brent $83,5 за баррель. В 2024 г. среднегодовой курс доллара составит около 90 руб. Brent будет стоить $85.  

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 г. составит 2,5 % ВВП, рассказывал DK.RU.    

Добавим, что рост цен на продукты по итогам 2023 г. может быть двузначным. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, сладости, соусы, детское питание, чай и кофе, а также на оливковое масло. 

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Подсчет голосов завершен. Опубликованы предварительные результаты выборов в гордумуПодсчет голосов завершен. Опубликованы предварительные результаты выборов в гордуму
  • В избиркоме подвели итоги первого дня выборов в ЕкатеринбургеВ избиркоме подвели итоги первого дня выборов в Екатеринбурге
  • «Можем даже собирать электронику для мобильных телефонов, если появятся заказчики»«Можем даже собирать электронику для мобильных телефонов, если появятся заказчики»
  • «Бросьте идею выхода из-под санкций» — главное из интервью главы ВТБ Андрея Костина«Бросьте идею выхода из-под санкций» — главное из интервью главы ВТБ Андрея Костина
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.