Nestle повысит цены на детское питание. Минсельхоз увидел в этом недружественные шаги

Рост цен производители объясняют ослабление курса рубля на 30% с начала года. Причиной может быть и демографическая ситуация — спрос на товары падает на фоне снижения рождаемости, продажи сокращаются.

Компания Nestle с 4 сентября планирует на 9% повысить отпускные цены на продукцию для детей, в том числе на заменители грудного молока, готовые завтраки и на растворимый какао, пишет «Коммерсант».

В частности речь идет о заменителях грудного молока под брендами NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, а также о готовых завтраках Nesquik, Cosmostars, «Хрутка».

Письма о грядущем повышении цен уже получили сетевые ритейлеры, а также дистрибуторы несетевой розницы.

В компании объяснили, что причиной повышения отпускных цен стало ослабление курса рубля почти на 30% с начала года и рост цен на сырье и сахар на международном рынке.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что одной из причиной для повышения отпускных цен может быть демографический фактор: рождаемость снижается, это, в свою очередь, приводит к сокращению продаж.

По данным NielsenIQ, в первом полугодии 2022 г. продажи детского питания снизились на 11,2% год к году, а за шесть месяцев этого года еще на 2,2%. Продажи готовых завтраков сократились в 2023 г. на 15% в годовом выражении.

Партнер НЭО Альбина Корягина напомнила, что молочные сухие смеси для детей подорожали на 17% в 2022 г., в первом квартале этого года рост продолжился. Так что повышение цен является закономерной тенденцией.

Издание сообщает, что основными производителями заменителей грудного молока в России, помимо Nestle, являются Danone и его бренды «Тёма», Aptamil, а также InfaPrim с брендами Nutrilak, «Нутриген» и «Винни». Однако эти производители не ответили на вопрос о плановом повышении цен.

В АО «Прогресс», которое владеет брендом «Фруто Няня», также не раскрыли планы о повышении цен на продукцию, но назвали такой шаг «предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал».

В пресс-службе Минсельхоза заявили, что производство детского питания в РФ растет, а цены на отечественное базовое сырье для него и готовых завтраков стабильны:

Вместе с тем на себестоимость готовой продукции могут оказывать влияние другие факторы, включая удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие. При этом нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз РФ дополнительно уточнит позицию «Нестле» по озвученному повышению, — заявили в ведомстве.

Ранее DK.RU рассказывал, что американский производитель детского питания Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России группе компаний «Черноголовка». В портфель входят такие бренды как «Умница», «Сами с усами», а также предприятия в Георгиевске и Иваново. Компания оценивала свой бизнес детского питания в РФ в 2,5-3 млрд руб.

В августе ряд производителей пищевой продукции анонсировали повышение цен — алкоголя, кетчупа и майонеза, кофе и чая, а также оливкового масла. Стоимость куриного мяса уже достигла исторического максимума. О росте цен предупредили как рестораторы, так и сети фастфуда, включая крупнейшие в России.