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Цены на вино и коньяк скоро взлетят: производители и ритейлеры конфликтуют из-за цен

Цены на вино и коньяк скоро взлетят: производители и ритейлеры конфликтуют из-за цен
Иллюстрация: bangkokbook.ru

Несмотря на старания ритейлеров, к концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%. Это позволит заводам компенсировать выросшие расходы на материалы, необходимые для производства.

#ЦЕНЫ#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ
Производители коньяка и вина и ритейлеры конфликтуют из-за стоимости поставок, сообщает Рамблер. Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры. В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет еще к большим проблемам.
 
Ожидается, что к концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%, что связано с ростом стоимости сопутствующей продукции. Речь идет о подорожании бумаги, пленок, бутылок и других материалов, которые необходимы производителям. Также влияют сроки и цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за санкций.
 
Ранее сообщалось, что осенью из-за проблем с томатной пастой на 10% вырастет стоимость кетчупа, а на 5-12% подорожает майонез. При этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что правительство не видит предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время. 
 
Между тем магазины замораживают цены на «социальную» технику из-за колебаний курсов валют, рассказывал DK.RU. Сеть «М.Видео-Эльдорадо» решила на два месяца заморозить цены на социально значимую технику, включая смартфоны и ноутбуки. Речь идет о технике повседневного использования из начального и среднего ценовых сегментов в 30 товарных группах. Летом электроника уже подорожала в среднем на 10%, рост отдельных позиций достиг 50%.
 
Автор: Андрей Широков
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