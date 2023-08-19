Цены на вино и коньяк скоро взлетят: производители и ритейлеры конфликтуют из-за цен

Несмотря на старания ритейлеров, к концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%. Это позволит заводам компенсировать выросшие расходы на материалы, необходимые для производства.

Производители коньяка и вина и ритейлеры конфликтуют из-за стоимости поставок, сообщает Рамблер . Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры. В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет еще к большим проблемам.

Ожидается, что к концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%, что связано с ростом стоимости сопутствующей продукции. Речь идет о подорожании бумаги, пленок, бутылок и других материалов, которые необходимы производителям. Также влияют сроки и цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за санкций.

Виктор Евтухов отмечал, что правительство не видит предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время. Ранее сообщалось, что осенью из-за проблем с томатной пастой на 10% вырастет стоимость кетчупа, а на 5-12% подорожает майонез . При этом замглавы Минпромторгаотмечал, что правительство не видит предпосылок для роста цен на продовольствие в ближайшее время.