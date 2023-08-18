Магазины замораживают цены на «социальную» технику из-за колебаний курсов валют

Речь идет о технике повседневного использования из начального и среднего ценовых сегментов в 30 товарных группах. Летом электроника уже подорожала в среднем на 10%, рост отдельных позиций достиг 50%.

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» решила на два месяца заморозить цены на социально значимую технику, включая смартфоны и ноутбуки, передает Рамблер со ссылкой на ритейлера. Речь идет об устройствах повседневного использования из начального и среднего ценовых сегментов.

Цены будут заморожены в 30 товарных группах. В перечень социально значимой техники вошли холодильники, газовые и электрические плиты, микроволновки, электрические чайники, блендеры, миксеры, мясорубки, телевизоры, стиральные машины, пылесосы, утюги, кондиционеры, приборы для укладки волос и для личной гигиены. В зависимости от развития ситуации, инициативу могут продлить.

Ритейлер объясняет свое решение колебанием курсов валют и, неожиданно, результатом «совместной работы с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой» (другие пояснения не приводятся).

Летом бытовая техника и электроника в России подрожали в среднем на 10% из-за роста доллара и евро. К примеру, посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E выросла в цене на 16,8%, до 39,9 тысячи руб, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 с гибким экраном — сразу на 47%, до 89,8 тысячи руб.

Ранее на DK.RU: Покупайте отечественное. Правительство введет пошлины на кондиционеры и посудомойки