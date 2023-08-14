Майонез подорожает на 12% из-за роста цен на масло и яйца

По итогам 2022 г. майонез подорожал на 21%. Эксперты предупреждают, что в этом году рост цен на продукты может быть двузначным. Ранее о повышении цен заявляли производители сладостей, мяса и соков.

Крупные производители соусов и майонеза предупредили о планируемом повышении цен на товары, пишет Коммерсант. Например, компания «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») направила письмо ритейлерам и ресторанам о повышении цен на майонез на 5-10%, порционные соусы для ресторанного рынка подорожают на 8-10%. Индексацию цен производитель объясняет ростом стоимости основных ингредиентов: масла и яиц.

О повышении отпускных цен на 10% также уведомила ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), а производитель НМЖК («Ряба», Astoria) повысит цены на 12%.

Согласно отчетности «Русагро», отпускные цены на майонез в 2022 г. поднялись на 21%, до 117,7 рубля за 1 кг без НДС, так что нынешнее повышение цен не рекордное.

Аналитическое агентство OleoScope подсчитало, что себестоимость майонеза состоит на 60% из трат на подсолнечное масло, 20-25% — на куриное яйцо и упаковку. За первую неделю августа средние цены на подсолнечное масло выросли на 2,8 тыс. руб. рублей до 79 тыс. руб. за тонну с НДС. Однако директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что рост цен на майонез в большей степенью связан с увеличением расходов на упаковку и логистику, а также от других составляющих, которые зависят от курсов валют.

Эксперты говорят, что в целом рост цен на продукты по итогам 2023 г. может быть двузначным. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, сладости.

Ранее DK.RU рассказывал, что крупные производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. Цены на курятину в РФ уже достигли исторического максимума — 196,93 руб. за 1 кг, рассказывал DK.RU.