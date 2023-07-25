Инвесторы ушли, нефтегазовые доходы отстают. Силуанов пообещал дефицит бюджета в 2,5% ВВП

Министр финансов считает, что повода для беспокойства в 2023 г. нет, и добавил, что дефицит бюджета дорого обходится Минфину, занимать деньги у банков приходится под 11%.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 г. превысит плановые 2% ВВП, об этом он рассказал газете «Аргументы и факты»:

По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года, — сообщил министр.

Силуанов также добавил, что Минфин планировал объем поступлений от нефтегазовых доходов на уровне 8,9 трлн руб., однако цифру скорректировали. В бюджете заложили стоимость нефти марки Urals на уровне $60 за баррель за вычетом дисконта к Brent в $20 за баррель. Глава Минфина признал, что поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана:

При такой цене наберем 8 трлн руб. нефтегазовых доходов. Все, что получим свыше 8 трлн по нефтегазовым доходам, — направим в ФНБ. Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения. Но дело даже не в ограничениях, ведь мы все равно продаем не по потолку, а по рынку. Вопрос в своевременности поступления выручки в страну, роста стоимости доставки нефти.

Министр также рассказал, что финансирование дефицита бюджета обходится недешево, это связано с емкостью внутреннего рынка и уходом иностранных инвесторов:

Чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. Иностранцы ушли с нашего рынка, а это была четверть инвесторов в наши бумаги. Поэтому мы можем сейчас рассчитывать только на российские банки и внутренний рынок, емкость которого ограничена.

По слова министра, банки просят доходность по бумагам на уровне 11%, эта цифра в дальнейшем сказывается на уровне кредитных ставок на рынке, а дефицит бюджета в итоге влияет на стоимость денег:

Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Инфляция — 3,6%, ставка ЦБ — 8,5%, а мы по 11% занимаем. Когда мы покупаем у банков деньги по 11%, мы задаем уровень ставок на рынке. У банков есть выбор: дать предприятию кредит под 11% или Минфину в долг под те же 11%. Государственные облигации — это стопроцентное обеспечение и самая высокая надежность. А вот кредиты населению или предприятиям — это риски. Выбор тут очевиден. И если государству банки дают в долг под 11% без риска, то кредиты с рисками будут стоить 12-13% и выше.

Добавим, что согласно закону о федеральном бюджете, доходы бюджета России в 2023 г. запланированы на уровне 26,13 трлн руб., расходы — 29,056 трлн руб., дефицит — 2,925 трлн руб. Однако, как сообщал DK.RU, по итогам января-мая 2023 г. дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на 500 млрд руб. и составил 3,4 трлн руб. Однако Антон Силуанов полагает, что повода для беспокойства нет:

По этому году у нас нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. В январе-феврале 2023 года были произведены большие авансовые расходы, что нетипично для начала года и ускорило исполнение бюджета. Эти расходы были предусмотрены в плане, но обычно основные траты приходятся на четвертый квартал

Ранее Антон Силуанов уже говорил, что из-за растущего дефицита Минфину придется сокращать расходы госбюджета в 2024 г. Предварительно всем ведомствам необходимо будет уменьшить расходы по незащищенным статьям (то есть не связанным с исполнением обязательств государства, в том числе социальных) на 10%, рассказывал DK.RU.