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25 трлн руб. Госдолг России за полгода подскочил на 10%. Что это значит?

25 трлн руб. Госдолг России за полгода подскочил на 10%. Что это значит?
Иллюстрация: РИА новости

Ранее Минфин сообщал, что готов наращивать госдолг до критической отметки в 20% ВВП. Делается это, в первую очередь, из-за растущего дефицита бюджета, который нужно каким-то образом покрывать.

#НОВОСТИ

Государственный долг России за полгода 2023 г. вырос на 10% или на 2,3 трлн, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты. Любопытно, что Минфин планирует, что общая задолженность по итогам года составит 25,4 трлн руб., сейчас этот показатель находится на уровне 25,1 трлн руб. или 16,7% ВВП. Вероятнее всего, остаться в пределах запланированных 25,4 трлн руб. по итогам года не удастся. 

Согласно докладу Счетной палаты, объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн (+7,4%). Размер внутренней задолженности в ценных бумагах на июль составил 19,5 трлн (+1,4 трлн с начала года).  

Внешний долг РФ в иностранной валюте с начала года уменьшился на $1,2 млрд и составил $56,2 млрд, тогда как предельный размер внешнего госдолга ограничен $66,6 млрд. А вот в рублевом эквиваленте внешний долг вырос на 21,2% или на 856,1 млрд руб. и к середине 2023-го составил 4,9 трлн. В Счетной палате такой рост объясняют увеличением курса иностранных валют по отношению к российскому рублю.  

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян говорит, что увеличение госдолга на 10% не критично. По его словам, в России второй год подряд фиксируют дефицит бюджета, который нужно покрывать:    

Увеличение долга в безопасных пределах, до 20% ВВП, позволит вливать в экономику деньги, которые дадут ей возможность не только нормально функционировать, но и расти. Если ресурсы будут использованы для развития инфраструктуры и целых отраслей, то наращивание госдолга будет оправданно, — полагает Агван Микаелян.  

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Алла Чалова предупреждает, что, несмотря на низкие показатели долговой нагрузки, активное наращивание госдолга не так безобидно:  

Направление денег в экономику провоцирует инфляцию, что ведет к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Уже сейчас ключевую ставку подняли до 13%. Это ведет к удорожанию обслуживания новых облигаций и как следствие — дальнейшему росту процентных расходов федерального бюджета.  

DK.RU рассказывал, что на июль 2023 г. госдолг России составлял 22,8 трлн руб. или 14,9% ВВП. Из-за растущей расходной части ведомство сообщало, что готово наращивать госдолг до критической отметки в 20% ВВП.  В первую очередь на такой шаг Минфин идет из-за роста дефицита бюджета. По этой же причине Минфин предлагает на 10% сократить расходы бюджета в 2024 г.  

Автор: Екатерина Тарханова
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