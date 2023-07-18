«Безнадежная ситуация». Минфин заявил о неизбежном увеличении госдолга

Сейчас, по данным Минфина, уровень долга составляет 22,8 трлн руб. — это 14,9% ВВП. Из-за растущей расходной части ведомство готово наращивать госдолг до критической отметки в 20% ВВП.

Увеличения госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов не избежать, об этом сообщила в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ирина Окладникова. Как пишет ТАСС, Минфин намерен удерживать его в безопасных границах — 20% ВВП.

В целом у нас сейчас уровень долга 22,8 трлн руб. — это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику, — сказала замминистра.

По словам Ирины Окладниковой, Минфин обязан поддерживать военный блок, а также четыре новые региона:

Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили, — это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть, — добавила она.

По данным Минфина, внутренний госдолг России растет четвертый год подряд: в 2019 г. он составлял 9 трлн руб., а в 2022-м вырос до 18,8 трлн руб.

Внешний долг при этом не вырос, поскольку страна уже не может занимать на внешних рынках по понятным причинам. Он даже снизился. Сейчас внешний долг составляет 4 трлн руб. — против 4,5 трлн руб. на 1 января 2022 г.

Ранее министр финансов Антон Силуанов представил программу фронтального сокращения госрасходов с 2024 г., рассказывал DK.RU. Кроме того, на ближайшие три года правительство готовится к мобилизации финансовых ресурсов.