Правительство сообщает о подготовке к «мобилизации ресурсов»

Минфин выступил с инициативой «фронтального сокращения» госрасходов в бюджете на 2024 год. Антон Силуанов заявил о желании перераспределить бюджетный пирог и поставил задачу по мобилизации ресурсов.

На ближайшие три года правительство готовится к мобилизации финансовых ресурсов, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Минфин не видит серьезных рисков для исполнения обязательств государства в 2023 г. Что касается 2024-2026 гг., Минфин совместно с правительством «отрабатывает задачи по мобилизации ресурсов»:

В этом году у нас нет каких-то серьезных опасений по поводу исполнения бюджета. В части базовых всех решений вообще у нас проблем нет — мы все сделаем. А в части дополнительных — ресурсы будут найдены. По следующей трехлетке мы сейчас как раз вместе с нашими коллегами в правительстве отрабатываем задачи по мобилизации ресурсов. Да, это потребуется. Наиболее приемлемый вариант финансирования растущих расходов — перераспределить бюджетный пирог, а не повышать дефицит и налоги. Те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое.

29 июня Минфин выступил с инициативой «фронтального сокращения» госрасходов в бюджете на 2024 год. Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Отказ от 10% расходов стал регулярной практикой в бюджетном процессе. Секвестр 10% расходов по незащищенным статьям, таким как общегосударственные вопросы, национальная экономика, охрана окружающей среды, был в 2022 г. и в пандемийном 2020-м. К защищенным расходам обычно относят соцобязательства, здравоохранение, образование, траты на оборону и госбезопасность.

Говоря о нефтегазовых доходах бюджета, Силуанов заверил, что «в этом году мы в целом выйдем на наши плановые задачи»:

Доллар подрос в цене, а цены на нефть снизились. Если посмотреть по объемам нефтегазовых доходов, то мы сейчас выходим на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете.

Силуанов не ответил вопрос журналистов о том, изменил ли Минфин прогноз по дефициту бюджета на 2023 год. «Экономика подвижна, дефицит тоже может чуть-чуть измениться — но как в одну, так и в другую сторону», — считает министр. Дефицит бюджета в первом полугодии близок к планке на весь год — 2,595 трлн руб. за январь-июнь при прогнозе 2,925 трлн руб. (2% ВВП) по итогам года.

Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую базовому уровню 8 трлн руб. в год, сообщал Минфин. К этой сумме привязано и новое бюджетное правило — при недоборе «базы» Минфин должен продавать валюту, при превышении — закупать ее в резервы. Нефтегазовые доходы бюджета за январь-июнь упали на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,382 трлн руб. Главных причин три: высокая база прошлого года, когда цены на сырье были заоблачными, большой дисконт на российскую нефть марки Urals по сравнению с нефтью Brent, а также снижение цен на природный газ и объемов его экспорта.

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