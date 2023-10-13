Прибыль рухнула в три раза. Рыболовы заявили о худших показателях с 2017 г.

Снижение доходности отрасли началось еще в 2022 г. из-за закрытия важных экспортных рынков, в этом году ситуация ухудшилась из-за логистических расходов и падения рублевой выручки.

Российская рыбодобывающая отрасль стремительно теряет прибыль. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал Forbes, что отраслевая прибыль по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» за первые шесть месяцев 2023 г. оказалась в три раза меньше прошлогодних показателей.

Прибыль отрасли сократилась с 117,3 млрд руб. до 38,5 млрд руб. По этому показателю российские рыбаки вернулись к уровням 2017 г.

В ВАРПЭ подтверждают динамику и говорят, что совокупная прибыль в отраслях рыбодобычи и рыбопереработки в первом полугодии составила 52 млрд руб., а это всего лишь 38% от показателя первых шести месяцев 2022 г.

Герман Зверев говорит, что снижение доходности началось еще в 2022 г. из-за закрытия важных экспортных рынков:

В этом году ситуация ухудшилась: экспортные цены на основные виды российской рыбопродукции демонстрируют отрицательную динамику, издержки при доставке рыбопродукции (морским и наземным транспортом) выросли, как выросли и логистические расходы, в первую очередь на топливо (одна из основных статей расхода), — уточняет он.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак добавляет, что судовое топливо — это треть в себестоимости рыбодобычи. В этом году стоимость рыбодобычи выросла до 105 тыс. руб. за т при стоимости мазута около 55 тыс. руб. за т.:

Рентабельность рыбодобывающих предприятий минтаевого сектора по итогам 2022 г. упала до 12%, хотя еще в 2018 г. составляла 28%, и причиной стал рост затрат и падение рублевой выручки из-за укрепления рубля.

По словам участников рынка, немного оптимизма вселяет успешная лососевая путина 2023 г., уже к середине сентября тихоокеанских лососей было добыто 589 600 т, что вдвое больше прошлогоднего показателя за тот же период. Однако из-за роста пошлин и налоговых отчислений рыбаки не получат сверхприбыль и лишатся инвестпроектов.

Ранее DK.RU рассказывал, что из-за санкций в 2022 г. в Россию ввезли на треть меньше рыбы и морепродуктов. Сложнее всего при этом отечественным рыболовам заместить поставки охлажденного атлантического лосося и мороженого тунца.