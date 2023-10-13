Содержание свердловского представительства в Москве подорожало до 91 млн руб.

Такая сумма была потрачена на аренду здания, расположенного в квартале от храма Христа Спасителя, автотранспорт и перелеты. Зарплаты сотрудников в Москве финансируются дополнительно.

За год расходы на содержание Представительства губернатора Свердловской области в органах государственной власти выросли более чем на 6 млн руб. — до 91 млн руб.

66.RU изучил, на что были направлены эти средства:

Аренда здания в Курсовом переулке площадью 3,3 тыс. кв. м — 54,4 млн руб. В 2022 г. она стоила на 2,4 млн руб. меньше.

При этом особняк принадлежит ГУП «Монетный щебеночный завод», конечный владелец которого — министерство по управлению госимуществом Свердловской области.

Содержание и охрана здания — 13,9 млн руб.

Содержание автопарка на 15 автомобилей — 7,8 млн руб.

Состав автопарка: 10 машин Toyota Camry, Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S350 D 4matic, Toyota Land Cruiser 200, Kia Carnival IV.

— Бензин — 5,1 млн руб.

— Покупка Kia Carnival IV — 8 млн руб.

— Перелеты — 1,78 млн руб., в том числе:

парковка в Шереметьево — более 500 тыс. руб.;

обслуживание официальных лиц в vip-залах Шереметьево — 660 тыс. руб.

обслуживание в других аэропортах — 300 тыс. руб.

почти четверть миллиона — бронирование, оформление и доставка авиабилетов.

Содержание сотрудников Представительства губернатора Свердловской области в Москве (до трех десятков человек) финансируется дополнительно.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область готовится принимать бюджет — 2024. Планируется, что в регионе увеличится финансирование противопожарных мер, в пожарной сфере введут инновации. Еще одной важной задачей остается реконструкция автобусного парка, на это 14 муниципалитетам выделят дополнительные средства. Также предусмотрено повышение заработной платы бюджетникам и рост тарифов на коммунальные услуги.