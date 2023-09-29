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Свердловская область готовится принимать бюджет - 2024

Свердловская область готовится принимать бюджет - 2024
Иллюстрация: pixabay.com

Важными вопросами остаются противопожарная безопасность и дороги. Руководителям муниципалитетов поручено сосредоточиться в первую очередь на важных объектах, требующих реализации до 2027 г.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

В Свердловской области начали работу согласительные комиссии перед принятием бюджета на 2024 г. Депутаты и руководители ведомств рассказали, что более 200 вопросов требуют решения, в том числе ремонт и реконструкция автомобильных дорог, подготовка к отопительному сезону, реконструкция и модернизация объектов ЖКХ, благоустройство города, переселение из аварийного жилья граждан, ремонт в детских садах и школах.

Руководители муниципалитетов должны сосредоточиться в первую очередь на том, что должно быть реализовано в ближайшие три года, с 2024 по 2027 гг. Это важные для территорий объекты, которые необходимо сдать в срок.

Планируется, что в регионе увеличится финансирование противопожарных мер, в пожарной сфере введут инновации. Напомним, Свердловская область с весны 2023 г. серьезно страдает от пожаров.

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Еще одной важной задачей остается реконструкция автобусного парка, на это 14 муниципалитетам выделят дополнительные средства. Также предусмотрено повышение заработной платы бюджетникам, рост тарифов на коммунальные услуги. В сравнении с 2023 г. в 2024-м оценка расходных полномочий увеличилась в два раза.

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Автор: Александра Клименко
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