Свердловская область готовится принимать бюджет - 2024

Важными вопросами остаются противопожарная безопасность и дороги. Руководителям муниципалитетов поручено сосредоточиться в первую очередь на важных объектах, требующих реализации до 2027 г.

В Свердловской области начали работу согласительные комиссии перед принятием бюджета на 2024 г. Депутаты и руководители ведомств рассказали, что более 200 вопросов требуют решения, в том числе ремонт и реконструкция автомобильных дорог, подготовка к отопительному сезону, реконструкция и модернизация объектов ЖКХ, благоустройство города, переселение из аварийного жилья граждан, ремонт в детских садах и школах.

Руководители муниципалитетов должны сосредоточиться в первую очередь на том, что должно быть реализовано в ближайшие три года, с 2024 по 2027 гг. Это важные для территорий объекты, которые необходимо сдать в срок.

Планируется, что в регионе увеличится финансирование противопожарных мер, в пожарной сфере введут инновации. Напомним, Свердловская область с весны 2023 г. серьезно страдает от пожаров.

Читайте также: С арендаторами лесных участков, которые не помогают тушить пожары, расторгнут договоры

Еще одной важной задачей остается реконструкция автобусного парка, на это 14 муниципалитетам выделят дополнительные средства. Также предусмотрено повышение заработной платы бюджетникам, рост тарифов на коммунальные услуги. В сравнении с 2023 г. в 2024-м оценка расходных полномочий увеличилась в два раза.

Ранее на DK.RU: Надо скинуться. Власти рассчитывают получить от бизнеса 114 млрд руб. безвозмездных сборов