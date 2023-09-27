Надо скинуться. Власти рассчитывают получить от бизнеса 114 млрд руб. безвозмездных сборов

Речь идет о добровольных взносах, которые выплачиваются после продажи иностранцами российских активов. Эксперты полагают, что планы завышены. Все, кто хотел уйти с рынка, уже это сделали.

В 2023 г. безвозмездные сборы с бизнеса, по оценкам правительства, принесут бюджету 114 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.

Известно, что по состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составила 73,3 млрд руб. Таким образом, до конца года в бюджет должно поступить еще более 40 млрд руб. В 2024 г. безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 млрд руб., а в следующие два года их вообще не планируется, следует из материалов к проекту бюджета.

Доходы по статье «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями» составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений в бюджет в 2023 г. Наряду со взносами бизнеса к таким поступлениям относятся доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов.

Как пишет издание, статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 г. Именно с тех пор действует комиссия при продаже иностранцами активов в России.

Добровольный характер взносов в федеральный бюджет заключается в том, что это необязательный платеж. Однако, если резидент недружественной страны решит продать российские активы, то правительство не согласует сделку без уплаты определенного взноса в бюджет.

Подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям, которая одобряет все сделки с активами иностранных инвесторов, ранее сообщала об условиях выхода иностранцев с российского рынка. В частности, при продаже активов в бюджет необходимо направлять добровольный взнос в размере не менее 10% от «суммы осуществляемой сделки». Также было установлено требование о продаже актива с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк полагает, что пик поступлений в бюджет от продажи бизнеса иностранцами уже пройден, так что планы в 114 млрд могут не исполниться:

Те из них, кто хотел сделать это и имел такую возможность, уже воспользовались ею. Те компании, которые не вышли из российских активов, либо продолжат работу и их устраивают текущие условия ведения бизнеса, либо не видят экономического смысла в продаже активов из-за невозможности реализовать активы по рыночной цене, либо не могут этого сделать из-за бюрократических барьеров. Ускорить выход иностранцев из активов в России могло бы смягчение условий — административных и экономических, но вряд ли это произойдет в 2024 г.

В «Финаме» согласны, что иностранцев, которые хотели бы продать свой бизнес в России, становится все меньше. Те, кто готов уйти с российского рынка, наверняка сделает это в текущем году.

Ранее DK.RU рассказывал, что на август объем добровольных взносов оценивался в 54 млрд руб. О продаже активов в России ранее заявили такие компании, как Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др.