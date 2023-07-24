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Decathlon нашел покупателя на свои активы в России. Магазины сети возобновят работу

Decathlon нашел покупателя на свои активы в России. Магазины сети возобновят работу
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Сделку уже одобрило правительство. Ранее бизнес Decathlon в РФ оценивался в 13-15 млрд руб. Новому владельцу нужно будет восстановить 1,4 тыс. рабочих мест и открыть 35 магазинов по всей стране.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Французская сеть Decathlon продаст свой бизнес в РФ владельцу франшизы Mango, российской компании ООО «АРМ». Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал ТАСС, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций уже одобрила сделку.

Известно, что 35 магазинов и склад перейдут во владение российского предпринимателя и возобновят работу:

Сейчас Decathlon продает всю свою сеть из 36 объектов. Покупатель — российская компания «АРМ». Эта сделка уже одобрена. Новому владельцу поставлено условие об открытии всех 35 магазинов сети и воссоздании около 1,4 тыс. рабочих мест, — подтвердил он.  

Сумма и сроки проведения сделки не разглашаются. 

Мы не позволили ни «Декатлону», ни кому-либо еще из иностранных компаний, кто решил уйти, продать бизнес частями и получить полную стоимость активов в обход закона, — добавил Евтухов.

Ранее DK.RU рассказывал, что сеть магазинов спорттоваров объявила о приостановке работы в РФ в конце марта 2022 г., в январе 2023 г. стало известно, что Decathlon выставил бизнес в России на продажу, рассказывал DK.RU.  

Ранее гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков предполагал, что бизнес Decathlon в РФ можно оценить в 13-15 млрд руб.  

Весной 2023 г. сообщалось, что переговоры о покупке Decathlon в России ведут турецкий ритейлер FLO Retailing и ливанская компания Azadea Group.  

Добавим, что французская компания  Decathlon входит в группу Mulliez Family Association, которая владеет сетями Auchan и Leroy Merlin.   

Автор: Екатерина Тарханова
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