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С арендаторами лесных участков, которые не помогают тушить пожары, расторгнут договоры

С арендаторами лесных участков, которые не помогают тушить пожары, расторгнут договоры
Иллюстрация: све.рф

Одним из инициаторов меры, принятой на федеральном уровне, выступило министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. В лесах региона в этом году было особенно много пожаров.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

С  1 сентября в России вступили изменения в федеральном законодательстве, которые обязывают арендаторов лесных участков создавать минерализованные полосы, а также иметь собственное оборудование и инвентарь для тушения лесных пожаров. В противном случае договор аренды с ним будет расторгнут по решению суда, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Тема для региона особенно актуальна. Как писал DK.RU, в этом году с апреля по июль тушение пожаров шло практически в режиме нон-стоп, с привлечением волонтеров. Но не все пользователи лесных участков принимали в этом участие.

Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 400 лесопользователей. Половина из них не только не принимала участие в тушении в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона, — цитирует ДИП губернатора Евгения Куйвашева.

Со стороны арендаторов, которые отозвались на просьбы о привлечении людей и техники для тушения пожаров, в борьбе с огнем в лесах приняли участие 3,5 тыс. человек.

По данным областного Минприроды, на текущий момент договоры пользования лесными участками заключены с 901 лесопользователем. Теперь по нормам федерального законодательства для профилактики пожаров они обязаны создавать минерализованные полосы и размещать информационные стенды о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Для того чтобы принять меры в случае возникновения пожара, они должны иметь трактор с плугом для опашки площади возгорания, легковой автомобиль повышенной проходимости для перемещения по участку, а также необходимые для тушения оборудование и инвентарь.

Добросовестные арендаторы принимают меры профилактики пожаров на своих участках еще до начала пожароопасного периода. В этом году, к сожалению, были случаи, что на земли таких арендаторов лесной пожар приходил со стороны соседей, которые не позаботились о безопасности своих территорий. Принятые на федеральном уровне меры считаю эффективными: сырьевая база важна для всех, и принимать меры по ее сбережению необходимо своевременно, — прокомментировал директор компании «Лестех» Александр Шестаков.

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Автор: Елизавета Порошина
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