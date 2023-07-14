Пожар в Шайдурихе потушен, заведены два уголовных дела

Из-за пожара в поселке погибла семья пенсионеров, еще один мужчина получил сильные ожоги, огонь уничтожил 41 дом. Местные жители жаловались на пожары в лесу за неделю до трагедии.

Крупный пожар в поселке Шайдуриха Невьянского городского округа потушен. МЧС заявило о завершении работ по проливке и разбору сгоревших строений.

Пожар начался в среду, 12 июля, вечером, огонь пришел в поселок из леса. Ранее местные жители в течение нескольких дней сообщали о возгораниях в лесу и тлеющих торфяниках, но оперативно на их сообщения никто не отреагировал. Активно бороться с огнем, в том числе при помощи вертолетов, начали только после перехода огня на жилые здания.

В Шайдурихе в результате пожара погибла семейная пара пенсионеров (71 и 73 года), еще один мужчина получил сильные ожоги. Сгорел 41 жилой дом. С погорельцами накануне встретился глава Свердловской области Евгений Куйвашев, он обещал обеспечить новым жильем всех, кто остался без крова. В Минсоцполитики составили социальные паспорта погорельцев.

Известно также, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели людей на пожаре в Шайдурихе. Возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность, повлекшая смерть человека».

В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожары остаются серьезной проблемой для региона с апреля этого года. В области сгорело более 200 тыс. га леса, власти для борьбы с пожарами просили федеральной помощи. В июне Владимир Путин поручил построить в Свердловской и соседней Курганской областях базу Авиалесоохраны.

Противопожарный режим действует в Свердловской области с середины апреля, но в начале июля он был несколько ослаблен: правительство не стало продлевать запрет на посещение лесов, оставив запрет на использование открытого огня и разведение костров, в том числе для приготовления пищи в мангалах. Исключение сделано только для «мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, находящихся на территориях объектов общественного питания». Накануне, 13 июня, ходить в леса свердловчанам вновь запретили.

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